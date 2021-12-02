В Бишкеке 1 декабря около 70 неизвестных мужчин напали на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева возле Park Hotel. По словам политика, приехали на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор».

Нападение вызвало общественный резонанс, а члены партии сразу после нападения собрались у здания ГКНБ на митинг. Они требовали привлечь ответственных за нападение. «Клооп» собрал реакции политиков и представителей власти, которые они сделали после нападения на Текебаева.

Сопартийцы Текебаева

Первыми на нападение на Омурбека Текебаева, как не удивительно, отреагировали его сопартийцы по «Ата Мекену». Собравшись вечером 1 декабря у здания Госкомитета национальной безопасности члены партии Наталья Никитенко, Али Токтакунов и Клара Соорнкулова обратились к властям и потребовали найти виновных.

В интервью журналисту «Клоопа» Никитенко заявила, что они расценивают нападение как «давление и начало политических репрессий».

«Мы требуем от власти тщательного, прозрачного разбирательства. Кто напал, кто заказчик? Иначе сложится ощущение, что у нас в стране просто небезопасно гражданину иметь свое мнение», — сказала она.

Она добавила, что нападение на лидера «Ата Мекен» было «спланировано и подготовлено».

Сооронкулова также высказалась по поводу нападения, также потребовав от правоохранителей «в ближайшее время задержать нападавших». В противном случае, по ее мнению, инцидент будет расцениваться как нападение «устроенное властью».

«Если же их найдут, покажут нам и скажут, что хотят их привлечь к ответственности, то [нападавшие] значит просто члены какого-то ОПГ», — сказала она.

Еще один кандидат от «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев назвал нападение на Текебаева «беспределом». На своей странице в фейсбук он, также как и его сопартийцы, призвал «наказать организаторов нападения».

Политики

Кроме членов «Ата Мекен» о нападении на Текебаева также высказались и другие политики. На своей странице в фейсбук, депутат Дастан Бекешев заявил, что нападать на человека с другими политическими взглядами «это очень глупо».

«Вообще бить человека в таком возрасте, несмотря на то, что у тебя не совпадают политические взгляды это очень глупо. Таких надо наказывать. Я тоже призываю президента взялть на контроль, чтобы это не было формальностью», — сказал Бекешев.

Осудил нападение на Текебаева и политик и кандидат от партии «Альянс» Мирлан Жеенчороев. На своей странице в фейсбук он написал, что правоохранители должны найти нападавших «в кратчайшие сроки».

«Привлекать их следует не за хулиганство, а за покушение на жизнь и здоровье общественного и государственного деятеля», — считает политик.

Реакция властей

Правоохранители и администрация президента отреагировали на нападение на Омурбека Текебаева вечером 1 декабря, в то время как члены «Ата Мекен» собрались у здания ГКНБ.

Президент Садыр Жапаров. Фото: Прес-сслужба главы страны

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что Садыр Жапаров поручил министерству внутренних дел изучить все обстоятельства нападения на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

По его словам, глава государства также поручил найти нападавших и «принять соответствующие меры».

«В произошедшем нельзя исключать, что определенные силы пытаются использовать это в своих целях. Отмечаем, что каждый человек, независимо от своего статуса и положения, имеет право требовать от правоохранительных органов защиту своих нарушенных прав и свобод. МВД в свою очередь обязано осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности в обществе и государстве», — написал Султанбаев.

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов. Скриншот видео

О резонансном нападении высказался и замглавы кабмина Эдиль Байсалов в своем твиттере.

«Только что сообщили о нападении в “Парк отеле” на Омурбека Текебаева. То, что какая то толпа его попыталась избить совершенно чуждо нашей культуре. В Кыргызстане нет места политическому насилию», — написал Байсалов.

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов тоже прокомментировал нападение, отметив, что это факт взял под личный контроль президент и он уже расследуется.

«Это [нападение] никому не нужно было. Это похоже на политическую провокацию […] Как будто специально делают, чтобы обострить ситуацию, дать импульс недовольным гражданам. Но виновные будут найдены, дайте время, сотрудники работают», — сказал секретарь Совбеза.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью журналистам напомнил, что расследование о нападении идет.

«На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрались и вот это сейчас расследует МВД. Один подозреваемый уже задержан по этому факту. Все будет в рамках закона. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются органы внутренних дел», — сказал Ташиева.

Кроме этого ранее пресс-служба ГКНБ опровергла информацию о том, что телефон Текебаева, пропавший после нападения на него, находится «рядом с ГКНБ». Версию, что телефон Текебаева возле ГКНБ, выдвинул юрист Канат Хасанов.

В Госкомитете отметили, что «ситуация, произошедшая с Текебаевым, не связана ни с ГКНБ, ни с его сотрудниками». В ГКНБ считают, что информация о том, что телефон политика после нападения на него находится «рядом с ГКНБ» «является попыткой провокации по отношению к органам безопасности».

Первое задержание

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в нападении в ночь на 2 декабря. В ГУВД Бишкека сообщили, что факт нападения на политика зарегистрировали в ЕРПП и начали дело по статье «Грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Подозреваемый в нападении на Омурбека Текебаева. Фото: ГУВД Бишкек

В ГУВД столицы добавили, что для определения тяжести телесных повреждений назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По результатам экспертизы будет решаться вопрос о дополнительной квалификации совершенного деяния по соответствующим статьям УК КР», — отметили в милиции.

Задержанным оказался 23-летний парень. По данным милиции, подозреваемый добровольно выдал мобильный телефон принадлежащий Текебаеву и его водворили в ИВС. Следствие по делу продолжается.