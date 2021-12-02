Российский блогер DAVA (Давид Манукян) в очередной раз сделал подарок — на этот раз для кыргызстанки, которую он встретил в одном из торговых центров.

Блогер сказал девушке, что он летит в Дубай и позвал ее с собой. Кыргызстанка согласилась.

«Я куда не зайду, везде ребята с Кыргызстана. Это уже как родная страна моя», — сказал Dava.

Блогер DAVA уже не первый раз делает неожиданные подарки для кыргызстанцев, работающих в Москве. В начале ноября блогер подарил iPhone 13 кыргызстанцу по имени Эламан.

Он вызвал доставку на дом, а после знакомства с доставщиком Эламаном подарил ему iPhone 13.

Сам Эламан признался блогеру, что мечтал встретить знаменитость и попасть в подобный ролик. Он также рассказал блогеру, что родом из Кыргызстана, а в России работает курьером.