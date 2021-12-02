Садыр Жапаров объединил управление делами президента и управление делами Жогорку Кенеша. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе администрации президента.

В сообщении отмечается, что Жапаров подписал указ «О совершенствовании материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики».

«Указ издан в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования системы материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти», — отметили в пресс-службе.

Согласно указу, теперь будет только Управление делами президента. Этот орган будет осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности президента, парламента, кабмина, администрации президента и аппарата Жогорку Кенеша.