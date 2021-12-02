Администрация президента сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ об оптимизации расходов бюджета на госорганы и органы местного самоуправления.

По этому указу будут снижены расходы на содержание депутатов Жогорку Кенеша, а также уменьшены их зарплаты.

«К примеру, ранее депутатам Жогорку Кенеша выплачивалась компенсация на жилье. Данным указом компенсации и служебные автомобили исключены, а имеющиеся служебные квартиры будут распределяться среди депутатов парламента, не имеющих жилья», — говорится в сообщении ведомства.

Так:

Должностной оклад спикера Жогорку Кенеша определен в размере 30 тыс. сомов;

Заместителей спикера Жогорку Кенеша — 27 тыс. сомов;

Лидеров депутатских фракций и председателей комитетов — 26 тыс. сомов;

Депутатов — 25 тыс. сомов.

Выполнение указа будет обязательным для всех государственных органов.



Как сообщили в пресс-службе президента, за основу указа взяли «механизм тотальной экономии» на содержание госаппарата.

«Механизм можно охарактеризовать посредством общеизвестного принципа: “Государство должно жить по средствам”. Его всегда с успехом применяли в различных странах в период проведения сложных экономических реформ», — сообщает администрация. По ее информации, реформа проводилась в странах Балтии, Восточной и Центральной Европы (Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Венгрия).