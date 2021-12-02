Швейцария выделила 3,5 миллиона швейцарских франков (322 миллиона сомов) на развитие зимнего туризма в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии.

Сообщается, что деньги выделили в рамках проекта, идея которого «внести вклад в обеспечение достойной работы и возможностей заработка для многих людей, работающих в сфере зимнего туризма». Также отмечается, что проект поможет развитию в Караколе таких видов зимнего спорта, как катание на беговых лыжах, коньках, хождение на снегоступах и другие.

«Туризм в Кыргызстане может стать важным фактором экономического роста, создавая доход и экономические возможности для многих людей. Поддержка правительства Кыргызстана и других местных партнеров в развитии частного сектора, в том числе и в сфере туризма, остается одним из приоритетов швейцарского сотрудничества», — заявил посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер.

Посол Швейцарии Оливье Бангертер. Фото: Посольство Швейцарии в Кыргызстане.

В дипмиссии также отметили, что проект также будет направлен на решение вопросов изменения климата и охраны окружающей среды. Первая фаза проекта рассчитана на четыре года и реализуется организацией «Хельветас Кыргызстан».

Коронавирус и новый штамм — можно ли попасть в Кыргызстан?

Да, но вам нужно будет в обязательном порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в страну, независимо от статуса вакцинации.

Однако гражданам государств, где выявляются очаги заражения новым штаммом omicron, въезд в Кыргызстан будет запрещён.

Кыргызстан славится своей горнолыжной базой в городе Каракол в Иссык-Кульской области. В зимний период года, граждане и туристы особенно могут насладиться снегом и зимними видами спорта, такими как катание на лыжах, сноубординг, а также катанием на санях.

Если вы турист, или кыргызстанец, мечтающий об активном отдыхе зимой, посмотрите невероятно красивый видеоролик с профессиональными спортсменами горнолыжного спорта в райских горах Кыргызстана.

Пандемия и туризм в Кыргызстане

В 2020 году из-за закрытия границ Кыргызстан не смог принять всех иностранных туристов. Ограничения из-за пандемии COVID-19 повлияли и на то, что даже местные кыргызстанцы не решались поехать на отдых, а некоторые не смогли его себе позволить.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), количество туристов за 9 месяцев 2020 года сократилось почти в 4 раза по сравнение с аналогичным периодом в 2019 году.

По приблизительным подсчетам госорганов, в Иссык-Кульскую область в 2020 году приехало около 150 тысяч человек.

Из-за угрозы заражения многие хозяева гостевых домов, кафе и магазинов даже не решились открыться, а те кто решился, шли на риск.

Люди были вынуждены отказывать своим бывшим сотрудникам в работе — они попросту не могут их содержать. В компаниях проходят сокращения, а местные власти беспокоятся из-за безработицы.

По ссылке здесь, вы можете посмотреть наш фильм о том, как пандемия коронавируса практически лишила доходов целую область Кыргызстана.