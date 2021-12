Нурбек Алимбеков и Шайлообек Атазов Штаб политика Нурбека Алимбекова подал в суд на депутата Шайлообека Атазова. Оба баллотировались в Толойконском округе № 8 в качестве кандидатов-одномандатников. По предварительным итогам выборов, Алимбеков пришел в гонке первым, набрав 40,96% голосов избирателей. Атазов же занял второе место. Он не признал итоги выборов. Шайлообек Атазов на пресс-конференции 29 ноября обвинил Нурбека Алимбекова и его сторонников в использовании админресурса и подкупе голосов. Аналогичные заявления депутат сделал на заседании Жогорку Кенеша 1 декабря. Он потребовал пригласить на палату членов Центризбиркома для того, чтобы выяснить, как они реагируют на подобные нарушения. «На участках был подкуп избирателей. Рядом с участками были здания, где раздавались деньги. Их не то что пакетами, а целыми сумками раздавали. Почему это не видели правоохранители — ГКНБ и милиция?» — сказал Шайлообек Атазов. Глава избирательного штаба Алимбекова Нурлан Орозбаев считает, что Атазов опорочил честь и достоинство победителя политической гонки. «Мы агитировали в рамках закона. Шайлообек Атазов же очерняет нас и озвучивает клевету. Он устраивает пресс-конференции, где рассказывает о незаконности выборов. Врет, что наш штаб раздавал людям чемоданы с деньгами. Мы вынуждены были дать ответ. Пришлось обратиться в суд», — сказал Нурлан Орозбаев. Кто такие Нурбек Алимбеков и Шайлообек Атазов? Алимбеков был в шестом созыве депутатом фракции «Кыргызстан». А в пятый созыв попал от «Республики». До этого был депутатом БГК, а до политики два года руководил «Папан Курулуш». Шайлообек Атазов стал депутатом Жогорку Кенеша только 7 марта 2021 года. Он пришел по списку партии «Ата-Мекен». Однако на парламентских выборах в 2020 году он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Атазов возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях. Он также защищал признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райыма Матраимова в парламенте, призывая дать тому должность в правительстве. «Наш лучший джигит». Как одни и те же депутаты нахваливают Матраимова «Блогер», который депутат. Кто нахваливал Матраимова и просил вернуть его на госслужбу?

