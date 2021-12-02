Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев сегодня вышел к сторонникам бывшего спикера Жогорку Кенеша, кандидата в депутаты от партии «Азаттык» Ахматбека Келдибекова, которые собрались возле здания ГКНБ в Бишкеке.

Сторонники пришли поддержать Келдибекова, который на тот момент находился на допросе в комитете.

Вышедший к ним Камчыбек Ташиев отметил, что кандидат в депутаты в социальных сетях опубликовал видео, где говорит «о каких-то придуманных им самим схемах Центризбиркома». Эта информация, по словам главы спецслужбы, «не соответствует действительности».

«Мы просто пригласили Ахматбека Келдибекова. Он заявил о сбоях и схемах, которые использует ЦИК. Это неправда», — сказал Камчыбек Ташиев.

По словам Ташиева, ГКНБ пригласил Келдибекова, чтобы рассказать как работает система подсчета голосов ЦИК.

«Это неправильная информация [версия депутата про подсчет голосов]. Та схема, о которой говорит Келдибеков, не работает. Он пытался подорвать доверие народа и донести до граждан неверную информацию. Поэтому мы позвали его, чтобы рассказать и показать, как работает настоящая система, как обеспечивается ее безопасность», — сказал Ташиев.

На данный момент бывший спикер уже вышел с допроса. По словам члена политорганизации Жылдызкан Джолдошевой, он находился там пять часов. Сторонники кандидата, стоявшие около здания комитета, разошлись.

Допрос Келдибекова и карта со схемой ЦИКа

Ранее, пресс-центр ГКНБ сообщил, что Ахматбек Келдибеков вызван на допрос из-за видео, в котором рассказывает про схему ЦИКа.

«В социальных сетях распространилось видео, где кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков демонстрирует необоснованные и ничем неподтвержденные схемы по искажению предварительных результатов голосования, вводит общество в заблуждение, и тем самым искусственно создает условия для дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении пресс-центра.

На видео, из-за которого Келдибекова вызвали на допрос, он показывает чеки, полученные с АСУ, а затем чертит на доске «схему ЦИКа».

«У нас на руках есть чеки с АСУ. Здесь отображено количество голосов по всем участкам. В Кыргызстане есть 2500 участков. Давайте посчитаем. Если в каждом участке за партию проголосовали хотя бы два человека, то у нее уже будет 6 тысяч голосов. Если по четыре — 12 тысяч. Вы теперь видите куда уходят наши голоса», — сказал Келдибеков.

Кто такой Ахматбек Келдибеков?

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева был главой Социального фонда. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавлял Налоговую службу.

Ахматбек Келдибеков возле здания ГНКБ. Фото: AKIpress

В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером парламента и проработал год.

Он сложил с себя полномочия спикера в декабре 2011 года.

Келдибеков баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша на прошедших 28 ноября выборах от партии «Азаттык». Кандидаты этой партии, в том числе Келдибеков, были недовольны результатами выборов, требовали их аннулирования и проведения перевыборов.