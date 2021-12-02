Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал нападение на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Он заявил, что на Текебаева не нападали, а просто ударили. Но отметил, что по этому факту ведется расследование и виновные будут наказаны.

«На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался и вот это сейчас расследует МВД. Один подозреваемый уже задержан по этому факту. Все будет в рамках закона. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются органы внутренних дел», — сказал Ташиев.

Однако, в интервью «Медиа-центру», которое цитирует «Регион ТВ», глава ГКНБ сказал, что случившееся «преступление» и «мы не должны допускать нападений на кого-либо в нашей стране».

*Директором «Регион ТВ» является Откурбек Рахманов. Он часто публикует пресс-релизы ГКНБ у себя на странице в фейсбуке. Кроме того, ранее говорил, что хорошо знаком с главой ГКНБ: Рахманов занимался агитацией партии «Мекенчил», основанной Ташиевым и президентом Садыром Жапаровым.

Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, они прибыли на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор». Сам Текебаев уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора».

После нападения на Текебаева пресс-секретарь президента сообщил, что Садыр Жапаров в курсе произошедшего.

По его словам, президент поручил МВД изучить все обстоятельства нападения на Текебаева, найти нападавших и «принять соответствующие меры».

«Также в произошедшем нельзя исключать, что определенные силы пытаются использовать это в своих целях. Отмечаем, что каждый человек, независимо от своего статуса и положения, имеет право требовать от правоохранительных органов защиту своих нарушенных прав и свобод. МВД, в свою очередь, обязано осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности в обществе и государстве», — сказал он.

В ночь на 2 декабря ГУВД Бишкека сообщило, что по факту нападения на Текебаева был задержан один из подозреваемых — за грабеж.

Ранее в МВД сообщили, что «раскрытие данного преступления взято под личный контроль руководства МВД».

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