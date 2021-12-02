Защищено: Тест «Клоопа»: Проверьте, подвергались ли вы насилию и какому из них От Партнерский материал на Kloop.kg - 02 декабря 2021 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Минздрав передумал: Инфекционная больница продолжит принимать пациентов с COVID-19 Инфекционная больница Бишкека с 1 декабря не будет принимать пациентов с COVID-19 «Власть просто рисует цифры». Али Токтакунов заявил, что не согласен с результатами голосования на выборах Одним видео: Белые шары за чистые выборы и смог в Бишкеке В Бишкеке задержали 19-летнего парня, стрелявшего из пистолета