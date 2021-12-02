В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) опровергли информацию о том, что телефон политика Омурбека Текебаева, пропавший после нападения на него, находится «рядом с ГКНБ».

В Госкомитете отметили, что «ситуация, произошедшая с Текебаевым, не связана ни с ГКНБ, ни с его сотрудниками».

В ГКНБ считают, что информация о том, что телефон политика после нападения на него находится «рядом с ГКНБ» «является попыткой провокации по отношению к органам безопасности».

«Призываем политиков и их сторонников быть подальше от провокационных акций, попыток обвинить в чем либо госорганы, в частности ГКНБ в подобных деяниях, вместо этого обратиться с соответствующим заявлением о расследовании. Напоминаем об ответственности за клевету, провокаций противоправных акций, обвиняя, выдвигая голословное обвинение по отношении к ГКНБ», — напомнили в спецслужбе.

Ранее юрист Канат Хасанов сообщил, что сервис по отслеживанию местонахождения абонентов показывает, что телефон Омурбека Текебаева находится «рядом с ГКНБ».

Скриншот поста Каната Хасанова.

Нападение на Текебаева

Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор».

«Сказали: “пойдём поговорим в другом месте”. Там начали собираться и другие люди, и снимать это на телефон. После этого они наверное побоялись, что их узнают, и поэтому отобрали телефоны у меня и окружающих», — рассказал он.

Текебаев уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора». По его мнению, власть начала так запугивать своих оппонентов, не согласных с ней.

Митинг у ГКНБ и реакция правоохранителей

После нападения кандидаты в депутаты от партии «Ата Мекен» вышли на митинг к зданию ГКНБ. Там они потребовали от правоохранителей найти нападавших в ближайшее время.

Когда ата-мекеновцы митинговали у здания спецслужбы, пресс-секретарь президента сообщил, что Садыр Жапаров в курсе произошедшего.

Президент поручил МВД изучить все обстоятельства нападения на Текебаева, найти нападавших и «принять соответствующие меры».

После этого в ведомстве сообщили, что «раскрытие данного преступления взято под личный контроль руководства МВД».

В ГУВД Бишкека же сообщили, что по этому факту начато досудебное производство по статье «Грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». То есть нападение группы лиц на Текебаева в милиции квалифицировали как грабеж.

В ГУВД добавили, что для определения тяжести телесных повреждений назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По результатам экспертизы будет решаться вопрос о дополнительной квалификации совершенного деяния по соответствующим статьям УК КР», — отметили в милиции.

После это в ночь с 1 на 2 декабря в столичной милиции сообщили, что задержали 23-летнего мужчину по факту совершения грабежа. В ГУВД добавили, что задержанный добровольно выдал мобильный телефон принадлежащий Текебаеву и его водворили в ИВС.