Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 2 декабря в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом.

По данным штаба, за все время пандемии в стране скончались 2 752 пациента с ранее выявленным коронавирусом.

В штабе также сообщили, что за сутки по стране зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 27;

Чуйская область — 9;

Ошская область — 1;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 3;

Баткенская область — 5.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 460 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 70 пациента. За все время с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 178 404 пациента, переболевших коронавирусом.