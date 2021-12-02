Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 2 декабря в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом.

По данным штаба, за все время пандемии в стране скончались 2 752 пациента с ранее выявленным коронавирусом.

В штабе также сообщили, что за сутки по стране зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 27;
  • Чуйская область — 9;
  • Ошская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 11;
  • Джалал-Абадская область — 3;
  • Баткенская область — 5.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 460 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 70 пациента. За все время с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 178 404 пациента, переболевших коронавирусом.

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