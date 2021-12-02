Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 2 декабря в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом.
По данным штаба, за все время пандемии в стране скончались 2 752 пациента с ранее выявленным коронавирусом.
В штабе также сообщили, что за сутки по стране зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 27;
- Чуйская область — 9;
- Ошская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 11;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Баткенская область — 5.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 460 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 70 пациента. За все время с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 178 404 пациента, переболевших коронавирусом.