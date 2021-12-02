1 декабря на кыргызско-таджикской границе неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Погранслужба Кыргызстана рассказала, что уже начались поиски стрелявших.

Это произошло примерно в 21:15 в местности Дахма Баткенского района, вблизи кыргызско-таджикской границы.

«Неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья. Начальники пограничных застав двух стран договорились вместе искать причастных к стрельбе. Обсуждены мероприятия по недопущению провокаций на границе», — говорится в сообщении ведомства.

Погранслужба сообщила, что ситуация вечером была «стабильной с элементами напряженности». С сегодняшнего дня пограничники решили патрулировать приграничную территорию. Обстановка в местности спокойная.

Что говорит о стрельбе Таджикистан?

Официальные ведомства Таджикистана пока никак не прокомментировали стрельбу на границе.

Однако, радио «Озоди» со ссылкой на жителей села Сомониён сельского джамоата Чоркух Исфаринского района сообщает, что 1 декабря был похищен и жестоко избит 59-летний Камолиддин Собиров, завуч местной школы. Его, как предполагают собеседники «Озоди», похитили граждане Кыргызстана, а освободили таджикские правоохранительные органы.

Похищение гражданина Таджикистана не прокомментировали ни госорганы Кыргызстана, ни таджикская сторона.

Неопределённая граница и конфликты

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний крупный конфликт начался 28 апреля.

В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт.

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.