Боец UFC из Кыргызстана Рафаэль Физиев заявил, что выйдет на свой следующий поединок с Брэдом Ридделлом на турнире UFC 4 декабря под нейтральным флагом.

«Я представляю Гондурас, но без флага. Давайте без этого вопроса. Я представляю своих людей, которые поддерживают меня. Представляю фанатов ММА и тех, кому интересно за мной наблюдать. Их я представляю. Когда я выйду на бой, флаг не будет обозначаться. Насчет моих слов по поводу травли? Когда-нибудь, наверное, будет прояснение», — ответил Физиев в своем интервью.

Боец также отметил, что пока не переехал из страны.

Кто такой Физиев?

Рафаэль Физиев — известный в Кыргызстане боец смешанных единоборств, который выступает в легком весе в американской спортивной организации UFC. Сегодня он занимает 13-е место в рейтинге легкого дивизиона. На его счету четыре победы и одно поражение.

14 октября он рассказал, что стал объектом травли, получил тысячи гневных сообщений и решил вместе с семьей покинуть Кыргызстан и не выступать под кыргызским флагом. Причиной травли стало видео, снятого им в Ираке, предположительно, в мечети Али ибн Абу Талиба. Спортсмен был вынужден отключить комментарии к этому посту из-за негативных сообщений.

Ситуацию прокомментировал экс-муфтий Максат Токтомушев. Он подчеркнул, что Рафаэль Физиев является гордостью Кыргызстана, но раскритиковал его за религиозные взгляды. Мечеть в Ираке, которую снял Физиев, построена для мусульман шиитского течения. Как пояснил Токтомушев, в Центральной Азии придерживаются суннитского толка ислама.

Спортсмен рассказал, что травле подверглась и его семья. Физиев сделал видеообращение, в котором заявил, что никогда не был проповедником и всего лишь показывал свою жизнь. После того, как он рассказал о своем решении не выступать под кыргызским флагом, он столкнулся с новой волной негативных комментариев и несколько раз извинился перед фанатами UFC из Кыргызстана.