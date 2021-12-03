Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр в Токио по борьбе Айсулуу Тыныбекова провела еще один мастер-класс в школе для будущих борцов в США.

Тыныбекова сообщила, что семинар организовала Wrestle Like A Girl, организация, которая занимается расширением прав и возможностей девушек и женщин путем развития навыков в женской борьбе.

«У девушек, благодаря борьбе, проявляются лидерские качества. Буквально недавно я проводила мастер-класс по борьбе и получила невероятный заряд положительных эмоций! Не в первый раз восхищаюсь организаторами и их целями! Надеюсь, что они и дальше будут направлять на верный путь молодых талантов!» — поделилась Тыныбекова своими эмоциями в соцсети Instagram.

Впрочем, это не первый мастер-класс Айсулуу Тыныбековой для борцов в США совместно с организацией Wrestle Like A Girl. Первый свой семинар в школе борьбы она провела еще в ноябре.

«Честно говоря, очень сильно волновалась, но эти милые девушки приняли меня с теплотой и поддержкой», — писала она на своей странице в инстаграме.

Тогда Тыныбекова пожелала спортсменкам достичь высоких результатов и раскрыть свой потенциал.

В начале ноября Тыныбекова сообщила, что тренируется в США и готовится к новым победам. Она встретилась с соотечественниками в Чикаго и поблагодарила их за поддержку.

Спортсменка в начале октября защитила в Норвегии свой титул чемпионки мира по борьбе в своей весовой категории. До этого она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх Токио 2020.