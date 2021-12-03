Пресс-служба «Кумтора» опровергла слова депутата Акылбека Кемелова о том, что компания увольняет с рудника местных рабочих и разрывает контракты поставщиками.

Кемелов сказал об этом 2 декабря на заседании Жогорку Кенеша. По словам депутата, компания не предоставила отчет парламенту, сославшись на судебные тяжбы с канадской Centerra Gold Inc.

«В “Кумтор” происходит кадровая чехарда. Внешнему управляющему [Тенгизу Болтуруку] дали карт-бланш. Он принимает самовольные решения, начал увольнять кыргызстанцев и расторгает контракты с местными подрядчиками. Контракты он заключает с казахстанскими и турецкими компаниями», — сказал Кемелов.

Что ответили в «Кумторе»?

В компании заявили, что ни «Кумтор Голд Компани», ни Тенгиз Болтурук не занимаются «подобными действиями».

«Мы искренне сочувствуем Акылбеку Кемелову, что он не набрал необходимое количество голосов избирателей на прошедших выборах, но, такова воля народа», — говорится в сообщении компании.

В «Кумтор» также считают, что именно депутаты уходящего созыва «являются источниками лживых и противоречивых сведений о деятельности “Кумтора”». Компания считает, что это один из способов вызвать к себе интерес среди населения.

«”Кумтор” пока не будет предпринимать никаких действий судебного характера. Но, в последующем компании придётся реагировать на подобные заявления, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию как Тенгиза Болтурука лично, так и в целом единого коллектива “Кумтора” в рамках действующего законодательства», — добавили в компании.

Читать еще: Как власти Кыргызстана спорят с Centerra из-за токсичных отходов

На заявление Кемелов также отреагировал и замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов. В своем твиттере он написал, что Болтурук сокращает расходы на компании «паразиты», которые крутились вокруг «Кумтора».

«Это десятки миллионов долларов экономии в год!!! Местных — настоящих трудяг сокращения не заденут. Их зарплата только вырастет. Плохо хозяевам-паразитам», — написал Байсалов.

Канадская компания Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумторе» внешнее управление. В самой Centerra расценили действия властей Кыргызстана, как захват рудника.

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров 20 ноября заявил, что Centerra признала, что месторождение Кумтор ей больше не принадлежит.

Однако, канадская компания опровергла слова главы кабмина. В Centerra заявили, что «Кумтор» продолжает быть дочерней компанией, которая полностью принадлежит компании.