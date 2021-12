Международная финансовая корпорация (IFC)* одобрена в качестве консультанта проекта по передаче аэропорта «Манас» во внешнее управление. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономкоммерции. *IFC — член группы Всемирного банка. Это кгрупнейший глобальный институт развития, ориентированный на частный сектор на развивающихся рынках. IFC работает более чем в 100 странах мира, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. Проект государственно-частного партнерства (ГЧП) для Международного аэропорта «Манас» был представлен 1 декабря на внеочередном собрании акционеров аэропорта. Его презентовали представители Центра государственно-частного партнерства при Минэкономкоммерции и IFC. По итогам презентации министерство и IFC приняли соглашение о предоставлении финансовых и консультационных услуг между собой. «В рамках поставленных задач перед IFC будет проведена многосторонняя экспертная оценка и структурирование проекта ГЧП для Международного аэропорта «Манас». Также в аэропортах ОАО «МАМ» будут проведены (техническое, правовое, природное и социальное) исследования, финансовый анализ, прогноз и диагностика инфраструктуры», — сообщают в пресс-службе. Передача «Манаса» во внешнее управление Идея передачи аэропорта во внешнее управление зародилась в 2019 году. Тогда была создана рабочая группа, в которую входили независимые эксперты, депутаты Жогорку Кенеша, бизнес-ассоциации, представители ОАО Международный аэропорт «Манас» и государственных органов. Идею активно продвигал экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Рабочая группа решила сотрудничать с IFC и назначить ее советником при подготовке проекта государственно-частного партнерства «Модернизация и развитие ОАО Международный аэропорт “Манас”». Тогда правительство сообщало, что платить за работу международных специалистов не придется, и анализ сделают бесплатно. В международной финансовой корпорации предлагали взять к себе не только прибыльные аэропорты, но и остальные. Например, допускали возможность вместе с «Манасом» развивать еще два-три аэропорта. Зачем это нужно? В 2020 году руководитель Центра государственно-частного партнерства при министерстве экономики Данияр Абдылдаев пояснял, что механизм ГЧП лучше всего защищает интересы государства. «Необходимо улучшать структуру аэропортов, качество сервиса, повышение доходности и прибыльности данного направления, а также улучшать оборудования. До этого со стороны правительства применялись меры по привлечению инвестиций. В 2014 и 2017 годах предпринимались попытки привлечения инвесторов, но они не увенчались успехом», — отметил Абдылдаев. Так же он тогда определил примерный срок передачи аэропорта в ГЧП — по данному механизму это максимум 30 лет. «Пока аэропорт будет использоваться по системе ГЧП, государство также будет получать прибыль. Возможно, это будет по доле 40/60 или 30/70. Это международная практика. К примеру, в Стамбуле (Турция) был построен новый аэропорт, который работает по принципу ГЧП», — отмечал Абдылдаев. Кабмин считал, что используя данную практику, аэропорт «Манас» сможет к 2023 году стать одним из главных авиационных хабов Центральной Азии.

