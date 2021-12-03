Президент Садыр Жапаров 3 декабря подписал указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления».
В нём он поручил кабмину сократить до 1 марта 2022 года количество штатных должностей заместителей министров, замруководителей административных ведомств, заместителей акимов и айыл окмоту «до необходимого минимума».
Примечательно, что сокращение заместителей не коснётся глав ГКНБ и МВД.
У председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева аж целых 6 заместителей:
- Рустам Мамасадыков — первый заместитель;
- Бекбосун Апсатаров — просто заместитель;
- Абдыкадыр Разаев — директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ;
- Жумгалбек Шабданбеков — начальник 9 Службы ГКНБ;
- Айбек Шаменов — директор Антитеррористического центра;
- Шаршеев Уларбек Зарлыкович — директор Погранслужбы.
У министра внутренних дел Улана Ниязбекова 4 заместителя:
- Адылбек Бийбосунов — первый замминистра внутренних дел;
- Нурбек Абдиев;
- Октябрь Урмамбетов;
- Эркебек Аширходжаев.