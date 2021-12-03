Президент Садыр Жапаров 3 декабря подписал указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления».

В нём он поручил кабмину сократить до 1 марта 2022 года количество штатных должностей заместителей министров, замруководителей административных ведомств, заместителей акимов и айыл окмоту «до необходимого минимума».

Примечательно, что сокращение заместителей не коснётся глав ГКНБ и МВД.

У председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева аж целых 6 заместителей:

Рустам Мамасадыков — первый заместитель;

Бекбосун Апсатаров — просто заместитель;

Абдыкадыр Разаев — директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ;

Жумгалбек Шабданбеков — начальник 9 Службы ГКНБ;

Айбек Шаменов — директор Антитеррористического центра;

Шаршеев Уларбек Зарлыкович — директор Погранслужбы.

У министра внутренних дел Улана Ниязбекова 4 заместителя: