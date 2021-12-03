Президент Садыр Жапаров 3 декабря подписал указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления».

В нём он поручил кабмину сократить до 1 марта 2022 года количество штатных должностей заместителей министров, замруководителей административных ведомств, заместителей акимов и айыл окмоту «до необходимого минимума».

Примечательно, что сокращение заместителей не коснётся глав ГКНБ и МВД.

У председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева аж целых 6 заместителей:

  • Рустам Мамасадыков — первый заместитель;
  • Бекбосун Апсатаров — просто заместитель;
  • Абдыкадыр Разаев — директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ;
  • Жумгалбек Шабданбеков — начальник 9 Службы ГКНБ;
  • Айбек Шаменов — директор Антитеррористического центра;
  • Шаршеев Уларбек Зарлыкович — директор Погранслужбы.

У министра внутренних дел Улана Ниязбекова 4 заместителя:

  • Адылбек Бийбосунов — первый замминистра внутренних дел;
  • Нурбек Абдиев;
  • Октябрь Урмамбетов;
  • Эркебек Аширходжаев.

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