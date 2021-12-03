Глава Социального фонда Бактияр Алиев на брифинге 3 декабря сообщил, что Соцфонд планирует создать свой социальный банк для бизнеса и граждан с низкими процентами.
По его словам, Соцфонд планирует выкупить один из уже существующих банков и создать на его основе свой банк.
«Мы бы хотели создать самый разветвленный [банк], который есть в Кыргызстане. Не знаю, будет ли это “РСК Банк” или другой», — сказал Алиев.
По его словам, новая структура «без посредников будет финансировать и малый и средний бизнес».
«Потребительские кредиты будет выдавать, кредиты упадут примерно в два раза. Хотели бы заниматься и ипотечным кредитованием, сами строить дома», — рассказал глава Соцфонда.
Алиев добавил, что банк Соцфонда сможет снизить кредитные ставки и выдавать их под 3%. По его словам, сейчас из-за посредников кредиты выдают под 8-10%.
«А если нам будет давать государство бесплатно землю и подводить туда коммуникации, себестоимость будет небольшая и за счет этого мы сможем спустить кредитование до 3%», — сказал он.
Глава Соцфонда отметил, что этот план в ближайшее время покажут кабинету министров, который затем просчитает все возможные варианты его реализации.
В Кыргызстане ранее уже стартовала программа Госипотечной компании «Мой дом 2021-2026» по направлению «Льготная ипотека». Это программа, по которой госслужащие могут получить кредит на покупку дома под 4% годовых.
Участник программы при этом должен внести в начале не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости, или же предоставить дополнительный залог. Максимальная сумма кредита не может превышать 4 млн сомов.