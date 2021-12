Президент Садыр Жапаров 3 декабря подписал указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления». В нём глава государства поручил государственным органам оптимизировать свои расходы, а парламенту рекомендовал это сделать. Садыр Жапаров подписывает документ. Фото: пресс-служба президента Зачем этот указ? В сообщении пресс-службы администрации президента отмечается, что госорганами и органами местного самоуправления «не уделяется серьезного внимания изысканию внутренних резервов экономии бюджетных средств». «Низкая эффективность механизмов контроля за использованием средств из республиканского бюджета приводят к нецелевому использованию бюджетных средств, недостачам и хищениям», — говорится в сообщении. Кроме того, президент отметил, что «раздутый аппарат госорганов, организаций и учреждений, отсутствие надежного механизма контроля за использованием средств из бюджета, нерациональная и пассивная эксплуатация объектов государственной собственности приводят к неэффективному расходованию бюджетных средств и активов». Глава государства подчеркнул, что указ подписан в целях упорядочения расходов из республиканского бюджета и создания условий для его реального исполнения. Что надо сделать кабмину Президент, как глава исполнительной власти, поручил кабмину до 1 марта разработать и утвердить программу неотложных мер по оптимизации расходов бюджета и повышению эффективности их использования госорганами на 2022-2023 год. Также он поручил: провести инвентаризацию и оптимизацию количества учреждений, организаций и предприятий, которые содержатся на деньги из бюджета и перевести их на самоокупаемость и самофинансирование, реорганизовать, упразднить дублирующие функции и сократить число руководства;

количества учреждений, организаций и предприятий, которые содержатся на деньги из бюджета и перевести их на самоокупаемость и самофинансирование, реорганизовать, упразднить дублирующие функции и сократить число руководства; упорядочить условия оплаты труда и соцобеспечения работников учреждений, организаций и предприятий, которые содержатся на деньги из бюджета;

обеспечить действенный контроль за соблюдением госорганами , органами местного самоуправления и другими получателями средств из бюджета установленных лимитов на потребление электро- и теплоэнергии ;

, органами местного самоуправления и другими получателями средств из бюджета ; провести инвентаризацию автопарка органов исполнительной власти и оптимизировать расходы на их содержание путем сокращения количества служебных машин и сократить расходы на их обслуживание до необходимого минимума;

с 1 марта 2020 года ввести запрет на приобретение любыми органами исполнительной власти служебных машин , проводить капитальный ремонт административных зданий и служебных помещений за счёт бюджета;

исполнительной власти , проводить капитальный ремонт административных зданий и служебных помещений за счёт бюджета; ввести запрет на командировки за границу должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за счёт бюджета. Решать кому нужно в командировку за рубеж будет президент или кабмин;

Здание кабмина. Фото: КНИА «Кабар» Кроме этого, Жапаров поручил сократить «до необходимого минимума» число заместителей министров, замруководителей административных ведомств, заместителей акимов и айыл окмоту. Это не касается ГКНБ и МВД. Также кабмин до 1 марта следующего года должен рассмотреть вопросы состояния финансовой дисциплины, целевого использования бюджетных средств в органах исполнительной власти и местного самоуправления по итогам 2021 года. Садыр Жапаров также поручил Счётной палате принять необходимые меры и повысить эффективность государственного аудита. Также это ведомство должно теперь каждый квартал давать отчёт в кабмин о «выявленных финансовых злоупотреблениях и нарушениях для принятия соответствующих мер по их устранению». Рекомендации парламенту Президент рекомендовал Жогорку Кенешу до 1 февраля 2022 года: сократить штат работников аппарата Жогорку Кенеша на 30% в соответствии с указом президента «О сокращении численности государственного аппарата»; снизить расходы на содержание депутатов парламента, которые обеспечиваются за счет госбюджета (канцелярские товары и технические средства, ежемесячная компенсация за аренду жилья, бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта на территории страны, использование средств связи). При этом в документе нет пункта о сокращении окладов депутатов. Ранее в пресс-службе сообщили, что глава государства уменьшил зарплаты нардепов, хотя по факту такую же сумму парламентарии получали и раньше.

Здание Жогорку Кенеша. Фото: пресс-служба парламента Также глава государства рекомендовал не принимать законы, на которые требуются деньги из бюджета, либо влечет за собой сокращение его доходной части, «без внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год». Также Жапаров попросил активизировать «прокурорский надзор за исполнением законодательства о целевом использовании бюджетных средств и финансовой дисциплине». Президент предлагает максимально использовать прокурорские полномочия для выявления нарушений при использовании бюджетных средств в органах исполнительной власти и местного самоуправления. «Особое внимание уделять законности использования бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы, пособий и социальной поддержки уязвимых слоев населения», — говорится в сообщении главы государства. Этот указ президента вступает в силу со дня подписания. Ранее в пресс-службе главы государства отмечали, что за основу указа взяли «механизм тотальной экономии» на содержание госаппарата. «Механизм можно охарактеризовать посредством общеизвестного принципа: "Государство должно жить по средствам". Его всегда с успехом применяли в различных странах в период проведения сложных экономических реформ», — сообщали в администрации президента. По ее информации, реформа проводилась в странах Балтии, Восточной и Центральной Европы (Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Венгрия).

