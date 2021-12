В центре Москвы 3 декабря стреляли из травматического пистолета в кыргызстанца А.А., который работает таксистом. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России. По данным диппредставительства, пострадавшему 23 года. Его госпитализировали в медицинское учреждение. В посольстве не сообщили о состоянии кыргызстанца. «Следственным отделом ОМВД России по Тверскому району Москвы проводится проверка по факту происшествия, подозреваемый задержан. Посольством данный вопрос взят на контроль. Гражданину Кыргызстана будет оказана необходимая консульская помощь», — отметили в диппредставительстве. В телеграм-канале прокуратуры Москвы сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и надзорный орган «контролирует ход расследования». По данным «РИА Новости», стреляли в кыргызстанца после дорожного конфликта. «Конфликт начался после того, как таксист встал на “аварийке” в крайнем правом ряду, предназначенном для движения – видимо, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель дорогой иномарки расстрелял таксиста из травматического пистолета», — пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

