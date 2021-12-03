Президент Садыр Жапаров высказался о нападении на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. В интервью сайту aryba.kg он заявил, что власти к этому не причастны. В пресс-службе президента «Клоопу» подтвердили подлинность интервью.

Жапаров отметил, что в ситуации, когда не утихают события вокруг ЦИК и выборов, «ему не нужна ещё одна проблема».

«Кроме того, сейчас за каждыми нашими действиями наблюдает мировая общественность. На такое варварство пойдёт лишь человек без ума. Упаси бог, мы люди, которые взвешивают свои действия», — сказал он.

По его словам, те, кто напал на Текебаев, — это «простые парни».

«Вскоре парня, который побил [Текебаева] задержали. Его взяли под стражу. Текебаеву телефон вернули. [Задержанный] сказал на допросе, что они “просто разозлились на Текебаева, он достал” и “приехали выгнать его с митинга”. В начале [после нападения] мы подумали, а не устроил ли это сам Текебаев?. Текебаев же заявил, что это “заказ властей”. Но обе стороны не причастны, просто нападение случилось из-за ненависти хулиганов, которые хотели разогнать митинг», — заявил он.

Нападение на Текебаева

Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, там он встречался с политиками. В это время напротив ЦИК несколько партий, в том числе «Ата Мекен», проводили митинг. Они говорили, что не согласны с итогами предварительных итогов выборов.

Текебаев рассказал, что напавшие прибыли на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор». Он уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора».

«Неожиданно пришли люди атлетического телосложения. Мы чуть позже посмотрели, их было около 70. Они спрашивали: “Зачем нарушаете покой? Зачем проводите митинги около ЦИК?” Не успел я ответить, как меня ударили. Мне сказали выйти на улицу, там меня посадят в бусик и увезут в неизвестное место, где и устроят разборки. Главарь повторял: “Выборы закончились, признайте, вы проиграли, мы выиграли, вы должны уступить место молодежи”», — позже рассказал политик.

После нападения на Текебаева пресс-секретарь президента сообщил, что Садыр Жапаров в курсе произошедшего.

По его словам, президент поручил МВД изучить все обстоятельства нападения на Текебаева, найти нападавших и «принять соответствующие меры».

Однако, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что на Текебаева не нападали, а просто ударили. Но отметил, что по этому факту ведется расследование и виновные будут наказаны.

«На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался и вот это сейчас расследует МВД. Один подозреваемый уже задержан по этому факту. Все будет в рамках закона. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются органы внутренних дел», — сказал Ташиев.

Однако, выдвигаются версии, что к нападению на Текебаева причастны мэр города Токмок Урмат Самаев и депутат местного горкенеша.

Читать по теме: Самаев, депутаты Токмокского горкенеша и нападение на Текебаева. Что происходит?

В ночь на 2 декабря ГУВД Бишкека сообщило, что по факту нападения на Текебаева был задержан один из подозреваемых — за грабеж.

Ранее в МВД сообщили, что «раскрытие данного преступления взято под личный контроль руководства МВД».