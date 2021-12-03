Лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что его избил не тот парень, которого задержали сотрудники ГКНБ. Об этом он сказал сегодня в штабе партии “Ата Мекен” депутатам Токмокского городского кенеша, которые пришли просить у него прощения.

Депутат Токмокского горкенеша Кайрат Чокеев сказал Текебаеву, что в день митинга они приехали в Бишкек в качестве дружинников.

«Вы не были нашей целью. Когда стояли у дома правительства, нам один мужчина сказал: “Не пугайте народ, идите постойте дальше”, и мы пошли в сторону “Консула”. Там произошла, видимо, провокация. Не было цели вас избивать. Парень, которого задержали, молодой совсем. Он сирота», — заявил Чокеев.

Между тем, Омурбек Текебаев принял извинения депутатов и сказал, что его избил не тот мужчина, которого задержали.

«Тот, который меня ударил, был ниже меня ростом, лет 40. И он не воровал мой телефон, он вообще остался там, где я сидел», – ответил политик.

Нападение на Текебаева

Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, там он встречался с политиками. В это время напротив ЦИК несколько партий, в том числе «Ата Мекен», проводили митинг. Они говорили, что не согласны с итогами предварительных итогов выборов.

Текебаев рассказал, что напавшие прибыли на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор». Он уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора».

«Неожиданно пришли люди атлетического телосложения. Мы чуть позже посмотрели, их было около 70. Они спрашивали: “Зачем нарушаете покой? Зачем проводите митинги около ЦИК?” Не успел я ответить, как меня ударили. Мне сказали выйти на улицу, там меня посадят в бусик и увезут в неизвестное место, где и устроят разборки. Главарь повторял: “Выборы закончились, признайте, вы проиграли, мы выиграли, вы должны уступить место молодежи”», — позже рассказал политик.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что на Текебаева не нападали, а просто ударили. Но отметил, что по этому факту ведется расследование и виновные будут наказаны.В ночь на 2 декабря ГУВД Бишкека сообщило, что по факту нападения на Текебаева был задержан один из подозреваемых — за грабеж.

«На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался и вот это сейчас расследует МВД. Один подозреваемый уже задержан по этому факту. Все будет в рамках закона. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются органы внутренних дел», — сказал Ташиев.

Была выдвинута версия, что к нападению на Текебаева причастны мэр города Токмок Урмат Самаев. В том числе, с нападением связали депутатов Токмакского горкенеша — их узнала коллега.

Президент Садыр Жапаров сказал, что на Текебаева напали «простые парни», которые были «против митингов». А к политике и власти нападение на оппозиционера не имеет отношения.