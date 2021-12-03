На прошлой неделе YouTube удалил видео на канале «Клоопа», а также закрыл нам доступ к публикации контента на неделю: причиной было указано, что удалённое видео содержало «оскорбления, угрозы или запугивание».

Мы были этому крайне удивлены: удалённое видео было инструкцией для команды наблюдателей «Клоопа» на выборах. Оно было доступно только по ссылке и в нём точно не было ничего, что было бы похоже на «оскорбления, угрозы или запугивание».

Мы подали апелляцию на удаление и на бан, но YouTube отказал нам в этом, а в сообщении от сервиса было сказано, что они перепроверили видео и убедились в том, что оно действительно нарушило их правила.

Вот это видео, по мнению Youtube, запугивало и оскорбляло

Все это произошло в ночь с 26 на 27 ноября, меньше чем за двое суток до парламентских выборов в Кыргызстане, на которых «Клооп» играл важнейшую роль и как одно из ключевых СМИ, и как одна из крупнейших миссий наблюдения за выборами.

Мы в итоге нашли способ работать так же эффективно, как мы планировали: у нас есть резервные каналы, и мы все равно опубликовали десятки видео нарушений, которые случились во время выборов. Также многочисленные каналы наших сторонников были готовы размещать наш контент у себя, если это было бы нам необходимо.

Мы понимаем, что YouTube не разрешает авторам временно заблокированных каналов открывать другие каналы и размещать что-либо во время действия запрета, но время было не на нашей стороне. 28 ноября было важнейшим днём выборов, и мы не могли оставить нашу аудиторию без видео-контента, поэтому мы предпочли намеренно нарушить правила платформы YouTube. Нам бы не пришлось этого делать, если бы со стороны платформы не случилась бы ошибочная блокировка нашего канала и удаление нашего контента.

Утром 1 декабря мы обнаружили, что YouTube восстановил удалённое видео и разблокировал наш канал. Более того, платформа убрала предупреждение, которое она нам выписала на прошлой неделе.

И хотя мы понимаем, что этими действиями YouTube фактически признал свои ошибки, мы разгневаны тем, что мы так и не получили от них никаких формальных писем о том, почему они поменяли своё решение.

То, что с нами случилось — это не нормально. И хотя мы нашли выход из ситуации, мы всё равно понесли ущерб.

YouTube должен извиниться перед нами и должен отправить нам объяснения того, что случилось.

Мы также призываем YouTube изменить свою политику удаления видео. Мы убеждены в том, что мы были жертвами спланированной атаки жалобами, и YouTube просто последовал процедурам своего плохо работающего алгоритма.

Также важно отметить, что удалённое видео было на кыргызском языке. Нам интересно, какой региональный офис YouTube/Google/Alphabet отвечает за модерирование контента на кыргызском? В любом случае, мы предполагаем, что те, кто это делают, совсем не разговаривают на кыргызском, поэтому мы призываем YouTube разнообразить свою команду модераторов.

И, наконец, мы понимаем, что YouTube, будучи частью частной корпорации, может делать всё, что хочет со своими сервисами. YouTube, например, может сотрудничать с любым правительством в блокировании контента независимых медиа, например: у них есть такое право. Но в таком случае мы призываем YouTube чётко и публично заявить о том, что они придерживаются такой практики, чтобы независимые медиа и правозащитные организации не питали иллюзий, были предупреждены и не использовали их сервисы.