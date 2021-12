Начальник отдела реализации проектов Бишкекского троллейбусного управления столичного муниципалитета Улан Нажимудинов рассказал на брифинге, где будут ездить новые электробусы. По его словам, их в Бишкеке запустят по пяти маршрутам: № 1 — жилмассив «Ала-Тоо» — микрорайон «Асанбай»;

№ 2 — жилмассив «Колмо» — село Кок-Жар;

№ 3 — улица Барпы Алыкулова — жилмассив «Кок-Жар»;

№ 4 — БНИЦТиО — через жилмассив «Арча-Бешик» — депо № 2;

№ 5 — село Кок-Жар — микрорайон «Аламедин-1». «Мы планируем охватить и окраины города — жилмассивы, и центр», — отметил он. Сколько электроэнергии они будут потреблять? По словам Нажимудинова, для зарядки транспорта понадобятся специальные устройства. «Мы уже согласовали проект с НЭСК, «Северэлектро». Нам сказали, что могут выдавать необходимую мощность 8 мегаватт на два депо», — отметил он. Когда электробусы появятся в Бишкеке? По данным Нажимудинова, точных дат запуска электробусов нет. Пока 15 ноября на сайте АБР и портале государственных закупок вывесили приглашение к участию в торгах по закупке 120 электробусов и зарядной инфраструктуры для них. «Вскрытие заявок состоится 14 января 2022 года. В течение шести месяцев будет определен победитель и заключен контракт. Ожидаем первую партию электробусов во втором-третьем квартале следующего года», — отметил чиновник. То есть, первые электробусы будут в Бишкеке уже к осени 2022 года. Электробусы для Бишкека Азиатский банк развития планирует помочь Бишкеку с покупкой электробусов. Сообщается, что АБР утвердил пакет финансирования этого проекта в размере $50,65 млн. В банке отметили, что электробусы помогут сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог. Финансирование состоит из кредита в размере $25 млн, гранта в размере $25 млн и софинансирования в размере $650 тыс из Фонда технологий высокого уровня. Эти деньги планируют потратить на закупку 120 современных аккумуляторных электрических автобусов, которые заменят устаревшие автобусы на дизельном топливе и троллейбусы. Известно, что часть этих средств потратят на улучшение инфраструктуры двух троллейбусных депо. Там построят всепогодные парковочные места для электробусов, отремонтируют дороги, производственные и административные помещения. Об этом проекте мэрия Бишкека сообщала еще в прошлом 2020 году. Однако тогда на эти же деньги планировалась покупка 350 электробусов. Над материалом работал: Акжол Уметалы уулу

