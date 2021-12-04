Начальник отдела реализации проектов Бишкекского троллейбусного управления столичного муниципалитета Улан Нажимудинов рассказал на брифинге, где будут ездить новые электробусы. По его словам, их в Бишкеке запустят по пяти маршрутам:

№ 1 — жилмассив «Ала-Тоо» — микрорайон «Асанбай»;

№ 2 — жилмассив «Колмо» — село Кок-Жар;

№ 3 — улица Барпы Алыкулова — жилмассив «Кок-Жар»;

№ 4 — БНИЦТиО — через жилмассив «Арча-Бешик» — депо № 2;

№ 5 — село Кок-Жар — микрорайон «Аламедин-1».

«Мы планируем охватить и окраины города — жилмассивы, и центр», — отметил он.

Сколько электроэнергии они будут потреблять?

По словам Нажимудинова, для зарядки транспорта понадобятся специальные устройства.

«Мы уже согласовали проект с НЭСК, «Северэлектро». Нам сказали, что могут выдавать необходимую мощность 8 мегаватт на два депо», — отметил он.

Когда электробусы появятся в Бишкеке?

По данным Нажимудинова, точных дат запуска электробусов нет. Пока 15 ноября на сайте АБР и портале государственных закупок вывесили приглашение к участию в торгах по закупке 120 электробусов и зарядной инфраструктуры для них.

«Вскрытие заявок состоится 14 января 2022 года. В течение шести месяцев будет определен победитель и заключен контракт. Ожидаем первую партию электробусов во втором-третьем квартале следующего года», — отметил чиновник.

То есть, первые электробусы будут в Бишкеке уже к осени 2022 года.

Электробусы для Бишкека

Азиатский банк развития планирует помочь Бишкеку с покупкой электробусов. Сообщается, что АБР утвердил пакет финансирования этого проекта в размере $50,65 млн.

В банке отметили, что электробусы помогут сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог.

Финансирование состоит из кредита в размере $25 млн, гранта в размере $25 млн и софинансирования в размере $650 тыс из Фонда технологий высокого уровня.

Эти деньги планируют потратить на закупку 120 современных аккумуляторных электрических автобусов, которые заменят устаревшие автобусы на дизельном топливе и троллейбусы.

Известно, что часть этих средств потратят на улучшение инфраструктуры двух троллейбусных депо. Там построят всепогодные парковочные места для электробусов, отремонтируют дороги, производственные и административные помещения.

Об этом проекте мэрия Бишкека сообщала еще в прошлом 2020 году. Однако тогда на эти же деньги планировалась покупка 350 электробусов.

Над материалом работал: Акжол Уметалы уулу