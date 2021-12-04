Начальник отдела реализации проектов Бишкекского троллейбусного управления столичного муниципалитета Улан Нажимудинов рассказал на брифинге, где будут ездить новые электробусы. По его словам, их в Бишкеке запустят по пяти маршрутам:
- № 1 — жилмассив «Ала-Тоо» — микрорайон «Асанбай»;
- № 2 — жилмассив «Колмо» — село Кок-Жар;
- № 3 — улица Барпы Алыкулова — жилмассив «Кок-Жар»;
- № 4 — БНИЦТиО — через жилмассив «Арча-Бешик» — депо № 2;
- № 5 — село Кок-Жар — микрорайон «Аламедин-1».
«Мы планируем охватить и окраины города — жилмассивы, и центр», — отметил он.
Сколько электроэнергии они будут потреблять?
По словам Нажимудинова, для зарядки транспорта понадобятся специальные устройства.
«Мы уже согласовали проект с НЭСК, «Северэлектро». Нам сказали, что могут выдавать необходимую мощность 8 мегаватт на два депо», — отметил он.
Когда электробусы появятся в Бишкеке?
По данным Нажимудинова, точных дат запуска электробусов нет. Пока 15 ноября на сайте АБР и портале государственных закупок вывесили приглашение к участию в торгах по закупке 120 электробусов и зарядной инфраструктуры для них.
«Вскрытие заявок состоится 14 января 2022 года. В течение шести месяцев будет определен победитель и заключен контракт. Ожидаем первую партию электробусов во втором-третьем квартале следующего года», — отметил чиновник.
То есть, первые электробусы будут в Бишкеке уже к осени 2022 года.
Электробусы для Бишкека
Азиатский банк развития планирует помочь Бишкеку с покупкой электробусов. Сообщается, что АБР утвердил пакет финансирования этого проекта в размере $50,65 млн.
В банке отметили, что электробусы помогут сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог.
Финансирование состоит из кредита в размере $25 млн, гранта в размере $25 млн и софинансирования в размере $650 тыс из Фонда технологий высокого уровня.
Эти деньги планируют потратить на закупку 120 современных аккумуляторных электрических автобусов, которые заменят устаревшие автобусы на дизельном топливе и троллейбусы.
Известно, что часть этих средств потратят на улучшение инфраструктуры двух троллейбусных депо. Там построят всепогодные парковочные места для электробусов, отремонтируют дороги, производственные и административные помещения.
Об этом проекте мэрия Бишкека сообщала еще в прошлом 2020 году. Однако тогда на эти же деньги планировалась покупка 350 электробусов.
Над материалом работал: Акжол Уметалы уулу