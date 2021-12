Пресс-служба администрации главы государства сообщила, что 3 декабря Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что Путин поздравил Жапарова с успешным проведением парламентских выборов. На 4 декабря Путин — единственный президент, который поздравил Жапарова с проведением выборов. Владимир Путин и Садыр Жапаров. Фото: Пресс-служба администрации президента Что говорят пресс-службы о разговоре Сообщение пресс-службы Кремля отличается краткостью, чего нельзя сказать о сообщении администрации кыргызского президента. В нем говорится, что «с обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление отношений». А в пресс-службе администрации Жапарова рассказали, что глава государства поблагодарил Россию за высокую оценку проведения выборов. Он заявил, что парламентские выборы были «проведены в полном соответствии с Конституцией Кыргызстана и международными нормами». «Стабильность и благоприятная общественно-политическая ситуация в стране будут служить прочным фундаментом для дальнейшего поступательного развития многопланового кыргызско-российского сотрудничества», — сказал Жапаров. Кроме того, в пресс-службе президента сообщили, что Владимир Путин, пользуясь случаем, «поздравил Жапарова с наступающим днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности». Однако в сообщении Кремля о переговорах о поздравлении нет ни слова. Выборы в Кыргызстане 28 ноября в Кыргызстане состоялись выборы депутатов парламента. Международные наблюдатели пришли к выводу, что в целом выборы прошли прозрачно, были конкурентными, а нарушения были незначительными и не повлияли на их итоги. Однако после завершения голосования на сайте ЦИК произошел сбой. Данные поменялись после того, как вышли результаты с 80% АСУ. Это вызвало недоверие граждан к Центральной избирательной комиссии. А оппозиционные партии заявили, что их голоса украли. Митинг оппозиционных партий у здания ЦИК. Позже, 2 декабря, ЦИК решила создать группу по независимой сверке данных АСУ и ручного подсчета. В эту группу могут быть включены представители партий, принявших участие в этих парламентских выборах. Кроме того, президент Садыр Жапаров заявил, что «готов уйти в отставку», если фальсификацию на выборах докажут.

