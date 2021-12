В Москве 3 декабря на международном турнире по спортивной борьбе «Гран-При Москвы — Кубок АЛРОСА» Мээрим Жуманазарова одолела россиянку Ханум Велиеву. Кыргызская спортсменка победила соперницу со счетом 3:2. Ханум Велиева и Мээрим Жуманазарова. Фото: Bishkek.24.kg Это не первая встреча двух спортсменок. Ранее они сражались в полуфинале чемпионата мира в октябре этого года. Тогда Жуманазарова проигрывала со счетом 2:3, но в конце схватки смогла заработать балл и победу присудили ей, так как последнее действие было за ней. Затем спортсменка завоевала золото в финале чемпионата. Однако это не устроило тренерский штаб сборной России. Они заявили, что подадут протест на судейство. По их мнению, «была грубая ошибка, граничащая с глупостью». Позже тренер Нурбек Изабеков сообщил, что поступило предложение от Федерации борьбы России организовать схватку между Жуманазаровой и Велиевой. После они договорились о реванше. Мээрим Жуманазарова — чемпионка мира по борьбе вольного стиля, бронзовая призерка Олимпиады-2020. Она поднялась на второе место в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории до 68 кг.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!