Иллюстрация: Алина Печенкина для «ПолитКлиника» Оригинал материала опубликован изданием «ПолитКлиника» Больше полумиллиона кыргызстанцев в опасности: исследование показало, что скорая помощь в случае беды не успеет к ним. В стране нехватка бригад, врачей и станций. О том, успеет ли скорая в ваше село и почему такая проблема возникла — читайте в нашем исследовании. Бегалы, житель села Ачы Сузакского района, рассказал такую историю: «Осенью прошлого года наши соседи попали в аварию, когда ехали на пастбище. Узнав, об этом родственники вызвали скорую. Она приехала только через полтора часа. За это время сосед и его сын скончались. У него остались жена и двое детей. Если бы скорая приехала быстрее, то они могли бы их спасти», — сказал Бегалы. Скорая в селе Ачы нарушила приказ Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно ему бригада скорой помощи должна приехать на вызов в течении 30 минут. Кстати, в Бишкеке, из-за плотности населения и особенности инфраструктуры, эта норма составляет 20 минут. Врачи утверждают, что скорая особенно важна при инсультах, инфарктах и несчастных случаях, где от времени оказания помощи зависит жизнь человека. Например, при инфаркте первую помощь необходимо оказать как раз в течении 30 минут. Мы создали карту, на которой вы можете ввести название вашего города или села и узнать, успеет ли скорая к вам за полчаса. В основе карты — официальные данные по количеству бригад и адресам станций скорой помощи. По нашим подсчетам, скорая помощь не может добраться в течении получаса в 559 населенных пунктов, где в общей сложности живут 700 тысяч человек. Большинство из них — это малонаселенные и отдаленные села, где плохо развита инфраструктура. Люди по своему справляются с проблемой доступа к экстренной медпомощи. При серьезных угрозах здоровью жители часто сами едут в больницу. Но в экстренных ситуациях, когда самим перевозить пациента невозможно или опасно, приходится вызывать и ждать карету скорой. Почему не успевает

В стране не хватает бригад скорой помощи. По нормативам Минздрава на каждые 9000 человек полагается одна общепрофильная бригада скорой помощи. Мы подсчитали, в каких областях не хватает больше всего бригад. Кроме этого, не хватает специализированных экипажей. В эти команды входят врачи узкого направления, например: кардиологи, неврологи, психиатры и другие. Одна специализированная скорая, согласно приказу, должна обслуживать 13 500 человек. Но располагаются такие команды только в Бишкеке и в Оше, но и тут их не хватает — вместо нормативных 80 в Бишкеке работают всего 64 специализированных бригад. В скорой не хватает врачей-специалистов. По словам директора Центра экстренной медицины Бишкека Искендера Шаяхметова, врачей в скорой мало по многим причинам: «У нас недостаточно врачей скорой помощи. Потому что эта работа не престижная. Зарплата маленькая, слабая социальная защита. Они зимой сидят в холодной, а летом, наоборот, в жаркой машине. Кроме того, многие врачи скорой боятся за свою безопасность. Нередко бывает когда они приезжают на вызов, на них поднимают руку. Недавно избили одного водителя, его голову специально прищемили дверью машины, он до сих пор находится в больнице». Также, по словам Шаяхметова, большинство специалистов набираются опыта и уезжают работать в Казахстан и Россию, где их услуги востребованы и ценятся выше. В скорой работает устаревшая техника. Авторы исследования 2009 года приводят результат опроса сотрудников, которые рассказывают, что в регионах на вызовах работает много техники 80-х годов прошлого века. Это затрудняет и даже делает невозможным передвижение на дальние расстояния в горной местности. «Данные машины опасны для жизни работников ЭМП и больных, и требуют замены и срочного списания», — сказали сотрудники ЭМП при опросе. В другом исследовании, проведенном по заказу Минздрава, говорится об отсутствии нормативно-правовой базы и бюрократии. В Кыргызстане нет центральной организации, которая могла бы координировать оказание медицинской помощи на национальном уровне. Руководство служб экстренной медицины должны отчитываться перед двумя организациями: Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Республиканским медицинским информационным центром. Отсутствие единого органа не позволяет нормально работать службам скорой помощи и создает больше нагрузки. Что делать Для улучшения ситуации в сфере экстренной медицины, надо решить несколько первостепенных задач, утверждают исследователи M4H и Avanco Consulting Company. В первую очередь необходимо повысить зарплату и социальную защиту со стороны государства. Кроме этого, нужно увеличить число учебных мест специальностей в университетах, связанных со скорой. А для того, чтобы карета скорой успела на вызов, требуются дополнительные отделения скорой и новые машины, которые будут регулярно проходить технический осмотр. Плачевное состояние службы экстренной медицинской помощи и годами накопленные проблемы системы здравоохранения вскрылись во время пандемии коронавируса. И необходимость реформ и улучшений очевидна. Но рекомендации остаются пока лишь на бумаге. _________________________________________________________________________________________________________________________ Анализ населенных пунктов карты при участии Алтынай Ногойбаевой, ОФ “Городские инициативы” Авторы: Чолпонбек Сабырбеков, Эркеайым Темирболотова, Алтынай Нурланова Иллюстрация: А. Печенкина Дата-редактор: Чолпон Узакбаева Материал создан стипендиатами программы по дате-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.

