В Бишкеке 3 декабря презентовали Концепцию развития таможенной службы на 2022-2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По её данным, в мероприятии участвовали министр финансов Алмаз Бакетаев, министр экономики Данияр Амангельдиев, председатель Гостаможенной службы Адилет Кубанычбеков, представители международных организаций, государственных органов и посольств. Презентация концепции развития таможни. Фото: Пресс-служба ГТС Концепцию презентовал зампред Гостаможенного комитета Азербайджана Игбал Бабаев. Он заявил, что работу Гостаможенной службы проанализировали, и выявили проблемные вопросы. Их и поможет решить концепция. В самой ГТС отметили, что цель документа — повышение качества и результативности таможенного управления и внедрение современных инновационных проектов. Ожидается, что концепция поможет: сократить время проведения таможенных операций;

перейти на электронные декларации;

проводить таможенный досмотр только на основании результатов Системы управления рисками и категорирования проезжающих. Сам документ был опубликован на сайте кабмина для общественного обсуждения 25 ноября. В планах таможни есть много нововведений. Так, за 2022-2024 годы ГТС должна: разграничить функции таможенной и пограничной служб;

внедрить систему электронной очереди на КПП;

создать корпоративную систему документооборота и единую информационную платформу «Смарт Бажы» и другие цифровые инструменты. Читать еще: Таможня и ГСИН — самые коррумпированные службы по мнению кыргызстанцев Акылбек Жапаров пообещал свести на нет саботаж на таможне и в налоговой

