Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Отмечается, что они не были вакцинированы.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 757 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 63 человек.
- Бишкек — 31;
- Иссык-Кульская область — 5;
- Джалал-Абадская область — 8;
- Ошская область — 2;
- Чуйская область — 12;
- Баткенская область — 5.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 573 случая заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 4 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 394 пациента. Еще 389 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 72 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 550 человек.
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