Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Отмечается, что они не были вакцинированы.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 757 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 63 человек.

Бишкек — 31;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 8;

Ошская область — 2;

Чуйская область — 12;

Баткенская область — 5.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 573 случая заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 4 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 394 пациента. Еще 389 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 72 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 550 человек.