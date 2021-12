Президент Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления». Текст указа главы государства пресс-служба распространила 3 декабря. Однако за день до этого там сообщили, что глава государства уменьшил зарплаты депутатов парламента. При этом в опубликованном тексте указа нет пункта о снижении окладов, но говорится о сокращении льгот. Сколько получают депутаты? Заработные платы и льготы парламентариев республики — предмет споров уже более десяти лет. Сколько именно на руки получают депутаты, неизвестно уже много лет, так как эти данные «информация для служебного пользования», и даже правозащитники не смогли добиться ее рассекречивания через суд. При этом затраты на содержание депутатов и аппарата Жогорку Кенеша растут почти каждый год, и с 2010 по 2020 год они составили 6,8 млрд сомов. 2 декабря 2021 года в пресс-службе президента сообщили, что «приняты необходимые меры по снижению расходов на содержание депутатов парламента, в частности, уменьшены их должностные оклады». Согласно документу, оклад торага теперь составляет 30 тысяч сомов, его заместителей — 27 тысяч сомов, лидеров депутатских фракций и председателей комитетов — 26 тысяч сомов, депутатов — 25 тысяч сомов. Однако такую же зарплату нардепы получали как минимум с 2018 года. В том году издание Kaktus.media писало, что оклад депутата в ЖК составляет 25,5 тысяч сомов, а оклад лидера фракции — 26,5 тысяч сомов. Торага и его заместители так и получали 30 и 27 тысяч сомов. То есть, Жапаров уменьшил зарплату рядовых депутатов и лидеров фракций на 500 сомов, а оклады спикера и его заместителей не изменились. Какие льготы у депутатов? При этом не стоит забывать, что у депутатов парламента есть и другие статьи дохода, которые оплачивает государство. По данным Kaktus.media, при расчете заработной платы нардепа также начисляется оплата за классный чин, ученую степень и выслугу лет, что в итоге составляет не менее 35 тысяч сомов. Депутаты, которые работают в парламенте несколько созывов, также получают более высокую зарплату. Каждый парламентарий ежемесячно получает дополнительные средства на сотовую связь, бензин, ремонт своего автомобиля и канцелярские товары. Еще депутаты получают деньги по статье под названием «Подготовка к зиме». Раз в году каждый депутат получает 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и варенье. Однако своим указом президент Садыр Жапаров «рекомендовал» Жогорку Кенешу сократить расходы на депутатов. Согласно документу, он предлагает снизить нардепам расходы на канцелярские товары и технические средства, ежемесячная компенсация за аренду жилья, бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта на территории страны, использование средств связи. «К примеру, ранее депутатам Жогорку Кенеша выплачивалась компенсация на жилье. Данным указом компенсации и служебные автомобили исключены, а имеющиеся служебные квартиры будут распределяться среди депутатов парламента, не имеющих жилья», — сообщили в пресс-службе президента. Кроме того Жапаров рекомендовал парламенту сократить штат аппарата Жогорку Кенеша на 30%. Читать по теме: Указ — тотально экономить. Президент поручил кабмину оптимизировать расходы, а парламенту — «рекомендовал» Сколько получает сам президент? Не только парламент хранит тайну о своих зарплатах. Неизвестно также, сколько именно получают премьер-министр, члены кабмина и президент Кыргызстана. Это тоже является «информацией для служебного пользования». Единых цифр нет. Но известно, что в 2015 году зарплата тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева была 104 тысячи сомов. Выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

