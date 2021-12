21 век – век информационных технологий. Сегодня сложно себе представить жизнь без интернета, доступ к которому сейчас есть как у взрослых, так и у детей. Цифровое телевидение открыло детям доступ к огромному количеству каналов с разнообразной информацией. И не всегда взрослые могут отследить, что именно смотрят и читают их дети. Республиканская библиотека им. К. Баялинова, Общественный Фонд «Доор» и Общественное объединение «Информационные ресурсные центры» провели исследование «Дети и медиапотребление». Целью исследования было проанализировать, какой медиаконтент выбирают дети, что ищут, сколько времени они проводят в интернете, в каких группах состоят и т.д. В исследовании за 2021 год приняли участие 2350 детей и подростков Кыргызстана в возрасте от 7 до 17 лет. Инфографика: Бердибек Алаков. Фото на главной: Flickr. Читать ещё: Как стать профессиональным киберспортсменом

