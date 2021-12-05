Объединение силовиков Беларуси BYPOL 3 декабря опубликовало расследование о тех, кто давал взятки президенту Александру Лукашенко.

По их данным, на втором месте в топе взяткодателей стоит Айжан Кененбаева — жена Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

«Казалось бы, за что так благодарна чужая жена престарелому взяточнику? Разумеется, за покровительство и укрывательство в Беларуси семьи Бакиевых от правосудия, ожидающих у себя на родине. За неизменный отказ официального Минска на запросы Бишкека об экстрадиции преступников», — заявили силовики.

BYPOL сообщило, что так «в автопарке Лукашенко появился знаменитый Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, о котором писали все мировые СМИ». Базовая стоимость авто — не менее €1,4 млн.

Лимузин Лукашенко. Скриншот видео BYPOL

Отмечается, что эта взятка передана семьей бывшего президента Кыргызстана Бакиева через его невестку Айжан Кененбаеву.

По данным BYPOL такого шикарного бронированного лимузина, нет даже у Владимира Путина.

«Особо впечатляет в характеристике Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, что его броню невозможно пробить из штурмовой винтовки и даже взорвать 15 кг тротила», — рассказали в организации.

Кроме этого, в BYPOL сообщили, что через Кененбаеву был передан мотоцикл Harley-Davidson 2018 года выпуска за $26 500.

Мотоцикл Лукашенко. Скриншот видео BYPOL

Общая сумма взяток семьи Бакиевых составила не менее $1,6 млн.

Максим Бакиев и его жена Айжан Кененбаева. Скриншот видео BYPOL

В объединении бывших и действующих силовиков Беларуси отметили, что эта сумма не окончательная — количество взяток может быть в разы больше.

По их данным, Лукашенко коллекционирует авто-мото-транспортные средства и даже самолеты.

BYPOL

BYPOL была основана в октябре 2020 года и объединяет сотрудников силовых структур, которые хотят восстановления законность и правопорядок в Беларуси. Организация также занимается разоблачением репрессий в Беларуси. Члены BYPOL раскрыли личности людей, которые были причастны к убийству минчанина Романа Бондаренко, а также они публиковали записи избиений протестующих силовиками и записи прослушки сотрудников КГБ, МВД, СК и прокуратуры.

В ноябре этого года власти Беларуси признали BYPOL «экстремистским формированием» и начали следственные действия в отношении его участников.

Клан Бакиевых

Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов. Во время протестной акции по отношению к демонстрантам было применено оружие — погибли более 80 человек.

Бакиевы.

После революции в 2010 году он со своей семьей сбежал в Беларусь. По прибытию в Беларусь Бакиев некоторое время он жил в президентской резиденции «Плавно», а затем переехал в элитный район Минска «Дрозды».

В Кыргызстане же Курманбек Бакиев был заочно приговорен к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Власти Кыргызстана несколько раз просили экстрадировать его, однако президент Беларуси отказался его выдавать.

Старший сын Бакиева Марат проживает в Беларуси в элитной деревне Раубичи, второй сын Максим предпочитает жить в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США.

Неплохо обустроился и бывший премьер-министр Данияр Усенов, сбежавший вместе с Бакиевым. Он возглавляет Беларускую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). По данным расследования «Кошт Урада», именно через эту компанию выводятся средства из беларусского госбюджета.

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