Объединение силовиков Беларуси BYPOL 3 декабря опубликовало расследование о тех, кто давал взятки президенту Александру Лукашенко. По их данным, на втором месте в топе взяткодателей стоит Айжан Кененбаева — жена Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева. «Казалось бы, за что так благодарна чужая жена престарелому взяточнику? Разумеется, за покровительство и укрывательство в Беларуси семьи Бакиевых от правосудия, ожидающих у себя на родине. За неизменный отказ официального Минска на запросы Бишкека об экстрадиции преступников», — заявили силовики. BYPOL сообщило, что так «в автопарке Лукашенко появился знаменитый Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, о котором писали все мировые СМИ». Базовая стоимость авто — не менее €1,4 млн. Лимузин Лукашенко. Скриншот видео BYPOL Отмечается, что эта взятка передана семьей бывшего президента Кыргызстана Бакиева через его невестку Айжан Кененбаеву. По данным BYPOL такого шикарного бронированного лимузина, нет даже у Владимира Путина. «Особо впечатляет в характеристике Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, что его броню невозможно пробить из штурмовой винтовки и даже взорвать 15 кг тротила», — рассказали в организации. Кроме этого, в BYPOL сообщили, что через Кененбаеву был передан мотоцикл Harley-Davidson 2018 года выпуска за $26 500. Мотоцикл Лукашенко. Скриншот видео BYPOL Общая сумма взяток семьи Бакиевых составила не менее $1,6 млн. Максим Бакиев и его жена Айжан Кененбаева. Скриншот видео BYPOL В объединении бывших и действующих силовиков Беларуси отметили, что эта сумма не окончательная — количество взяток может быть в разы больше. По их данным, Лукашенко коллекционирует авто-мото-транспортные средства и даже самолеты. BYPOL BYPOL была основана в октябре 2020 года и объединяет сотрудников силовых структур, которые хотят восстановления законность и правопорядок в Беларуси. Организация также занимается разоблачением репрессий в Беларуси. Члены BYPOL раскрыли личности людей, которые были причастны к убийству минчанина Романа Бондаренко, а также они публиковали записи избиений протестующих силовиками и записи прослушки сотрудников КГБ, МВД, СК и прокуратуры. В ноябре этого года власти Беларуси признали BYPOL «экстремистским формированием» и начали следственные действия в отношении его участников. Клан Бакиевых Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов. Во время протестной акции по отношению к демонстрантам было применено оружие — погибли более 80 человек. Бакиевы. После революции в 2010 году он со своей семьей сбежал в Беларусь. По прибытию в Беларусь Бакиев некоторое время он жил в президентской резиденции «Плавно», а затем переехал в элитный район Минска «Дрозды». В Кыргызстане же Курманбек Бакиев был заочно приговорен к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Власти Кыргызстана несколько раз просили экстрадировать его, однако президент Беларуси отказался его выдавать. Старший сын Бакиева Марат проживает в Беларуси в элитной деревне Раубичи, второй сын Максим предпочитает жить в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США. Неплохо обустроился и бывший премьер-министр Данияр Усенов, сбежавший вместе с Бакиевым. Он возглавляет Беларускую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). По данным расследования «Кошт Урада», именно через эту компанию выводятся средства из беларусского госбюджета. По теме: Белорусское СМИ: Как выглядит новый дом Бакиева в Минске

