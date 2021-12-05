Телеканал «Настоящее время» снял документальный фильм с историями ВИЧ-положительных людей в Кыргызстане. Создатели фильма «Обычные люди» попытались ответить на вопрос о том, почему инфицированные боятся открыто говорить о своем статусе и что порождает дискриминацию и разрушает их судьбы.

Документальный фильм «Настоящего времени» «Обычные люди».

Герои картины — люди, которые не побоялись рассказать окружающим о своем положительном ВИЧ-статусе. Это их история о том, с чем им пришлось столкнуться из-за стигмы ВИЧ.

Бактыгуль Исраилова — первая женщина в Кыргызстане, которая публично сказала, что живет с ВИЧ. Уже шесть лет она принимает антиретровирусную терапию и родила здоровую дочь.

Однако в роддоме ей предложили сделать аборт на 15 неделе беременности, сказав, что «ребенок родится уродом». После родов, как только Бактыгуль пришла в себя после наркоза, она пошла за своим ребенком и обнаружила новорожденную дочь под кварцевой лампой*.

Скриншот фильма «Обычные люди»/ «Настощее время»

*Кварцевая лампа — это электрическая газоразрядная ртутная лампа с колбой из специального кварцевого стекла, которая применяется для обеззараживания поверхностей, воздуха, кожи и слизистых оболочек. Под такую лампу обычно кладут новорожденых для лечения желтухи.

Другой герой ленты, Евгений Милюков, рассказал, что после постановки диагноза ему тоже пришлось столкнуться со стигмой и дискриминацией, но он не боится вслух заявлять о своем статусе.

«Этот шум везде: ВИЧ – чума ХХ века, [ВИЧ-положительные люди] опасные, их надо оградить от общества. Просто бы одинаково относились, как к общему населению. Зачем нас выводить в какую-то отдельную группу?» — говорит он.

Проблемы ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане известны и Республиканскому центру СПИД. Замдиректора центра Айбек Бекболотов отметил, что 80% ВИЧ-инфицированных относятся к среднему слою населения и не склонны к рискованным формам поведения.

«Они такие же люди, как и все. Ничем не отличаются от меня, от вас. Среди них есть культурные деятели, люди, которые работают в правоохранительных органах. Там очень много медицинских работников», – подчеркивает он.

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться заболеваниям — туберкулезу, развитию злокачественных образований и даже банальному ОРВИ.

Вокруг этой инфекции очень много мифов и заблуждений. Например, считается, что ВИЧ распространяется преимущественно среди потребителей наркотиков и людей гомосексуальной ориентации. А тем, кто не является представителем одной из этих групп, он не грозит.

Но на самом деле это совсем не так: 81,3% инфицированных заразились через сексуальные контакты.

По данным Республиканского центра «СПИД», на 1 октября 2021 года было зарегистрировано 10 936 случаев ВИЧ. Из них 64% составляют мужчины, 36% — женщины.