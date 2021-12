Президент Садыр Жапаров издал указы о назначении 15 районных, городских и областных судей. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. Среди новых назначенцев есть его бывший адвокат Шарабидин Токтосунов. Адвокат стал судьей Бишкекского горсуда. Ранее Токтосунов защищал в суде Жапарова, обвинявшегося в организации митинга в Караколе в 2013 году и в захвате заложника. После оглашения приговора адвокат просил для экс-депутата амнистии и прошения, чтобы Жапаров мог присутствовать на похоронах матери. Шарабидин Токтосунов в суде защищает Садыра Жапарова. Фото: Улан Асаналиев/ «Азаттык» Токтосунов защищал Жапарова и после того, как его освободили. Он заявлял, что сторонники политика не имеют отношения к потасовке и нападению на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года. Президент не первый раз назначает своих адвокатов на высокие должности. 2 июня прямо во время заседания парламента внесли в повестку вопрос о выборе судей Верховного суда. Депутаты одобрили кандидатуры Нурлана Мусаева и Замирбека Базарбаева. Известно, что Мусаев ранее работал в администрации главы страны, а Базарбаев был адвокатом Садыра Жапарова. Кроме Базарбаева у президента был еще один адвокат — Акин Токталиев, который после прихода Садыра Жапарова к власти был назначен главой Государственной комиссии по делам религий. После того как Токталиев выступил на митинге в поддержку задержанного экс-муфтия Максата Токтомушева, который, по информации президента, был причастен к растрате средств с хаджа, с этой должности его сняли.

