Первомайский райсуд Бишкека не признал экстремистскими материалы, изданные религиозной организацией «Свидетели Иеговы».

Книги организации «Свидетели Иеговы». Фото: Вечерний Бишкек

Ранее, 17 ноября, Генпрокуратара обратилась в суд и представила список из 11 книг, двух брошюр и шести видеороликов с просьбой признать их экстремистскими.

Эти материалы Генпрокуратуре в 2019 году передал Госкомитет нацбезопасности. Сотрудники спецслужбы изъяли их из офиса религиозной общины в ходе уголовного дела. Экспертиза заключила, что в них содержится «возбуждение религиозной вражды».

Тогда ГКНБ обратился в главный надзорный орган с заявлением о необходимости запретить в Кыргызстане деятельность организации «Свидетели Иеговы» и признания их материалов экстремистскими.

«Свидетели Иеговы» – неортодоксальная христианская организация, относящаяся в ряде стран к сектам. Она известна серией судебных процессов в США за право на существование, которые привели к изменению законодательства в сторону большей либерализации.

В России «Свидетели Иеговы» запрещены. В 2017 году это течение было признано экстремистским.

В Кыргызстане же «Свидетели Иеговы» в качестве религиозного центра были зарегистрированы в 1998 году.

В 2013 году организация пожаловалась в комитет ООН по правам человека из-за отказа в регистрации в городах Ош, Нарын и Джалал-Абад. А в 2019 году жители села Совет, которое находится в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области, грозились сжечь молельный дом, который строят местные последователи христианского направления «Свидетелей Иеговы».

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