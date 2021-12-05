Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 758 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 42 человек.
- Бишкек — 20;
- Ош — 1;
- Иссык-Кульская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Ошская область — 5;
- Чуйская область — 5;
- Баткенская область — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 615 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 5 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 380 пациентов. Еще 392 человека находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 52 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 602 человека.
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