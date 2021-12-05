Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 758 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 42 человек.

Бишкек — 20;

Ош — 1;

Иссык-Кульская область — 6;

Джалал-Абадская область — 3;

Ошская область — 5;

Чуйская область — 5;

Баткенская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 615 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 5 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 380 пациентов. Еще 392 человека находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 52 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 602 человека.