Государственная налоговая служба все же опубликовала *декларации чиновников и политиков Кыргызстана за 2019 и 2020 годы. Так, в 2019 году, согласно декларации, Акылбек Жапаров заработал 912 тысяч сомов, а его близкие родственники 24 млн сомов. При этом, в декларации не указано сколько средств Жапаров и его родственники израсходовали за год. *Налоговая обещала опубликовать данные о декларациях чиновников за 2019 и 2020 годы до ноября 2021 года. В налоговой «Клоопу» сообщили, что обрабатывают данные вручную и потому не успели загрузить декларации. В 2020 году Жапаров, будучи депутатом парламента, заработал 815 тысяч сомов и владел одной квартирой площадью 77 квадратных метров. В декларации также не указано сколько Жапаров потратил в 2020 году. Близкие родственники главы кабмина заработали в 2020 году 96 млн 745 тысяч сомов. В их недвижимом имуществе значатся пять контейнеров разной площади — от 22 до 1 тысячи квадратных метров. Родственники Жапарова также имеют семь автомашин марки Mercedes-Benz разных моделей. Акылбек Жапаров стал главой нового кабмина в октябре 2021 года. Жапаров пришел на госслужбу ещё 28 лет назад во времена Акаева. За эти годы он успел проработать со всеми президентами Кыргызстана. Во времена правления Аскара Акаева Жапаров был депутатом парламента, а в бакиевское время он исполнял обязанности главы минэкономфина и проделал путь до первого вице-премьер-министра. С приходом Садыра Жапарова, Акылбек Жапаров снова возглавил минэкономфин. В феврале 2021 года президент Жапаров также назначил его на пост главы госкомиссии по проверке «Кумтора». Однако кыргызстанцы раскритиковали решение Жапарова о новом назначении. В ответ президент озвучил цитату китайского реформатора Дэн Сяопина: «Неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей». «Наш чиновник гол как сокол». Почему декларации в Кыргызстане не помогают бороться с коррупцией?

