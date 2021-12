Государственная налоговая служба начала публиковать в открытый доступ декларации чиновников и политиков Кыргызстана за 2019 и 2020 годы. Так согласно данным налоговой, в 2019 году глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нуржан Шайладбекова заработала 995 тысяч сомов. Согласно документу, она владеет квартирой площадью 67,4 квадратных метров, а потратила за 2019 год всего 70 тысяч сомов. Ее близкие родственники заработали за год 1,2 млн сомов. В декларации за 2020 год указано, что Шайладбекова заработала 1 млн 194 тысячи сомов, а ее близкие родственники 654 тысячи сомов. Согласно документу, глава ЦИК имеет в имуществе компьютеры, аудио- и оргтехнику. Нуржан Шайлдабекова занимает пост главы ЦИК с 2016 года. Последний раз на эту должность ее назначили 2 июля 2021 года, когда был сформирован новый состав Центризбиркома.

