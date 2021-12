Генпрокуратура выявила устойчивую коррупционную схему по списанию долгов за электроэнергию. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе надзорного органа. По версии Генпрокуратуры, в период 2016-2020 годы незаконным списанием долгов занимались распредкомпании «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Северэлектро» и «Жалалабатэлектро» совместно с должностными лицами компетентных органов. Нанесённый ими ущерб государству в надзорном органе оценивают в более 897 млн сомов. «[Распредкомпании] не принимали соответствующих мер по взысканию долгов с абонентов в судебном порядке и долги не погашались. В других случаях подавались иски, но неоправданно списывались долги на основании незаконных постановлений судебных приставов о невозврате долга. Кроме того, указанные должностные лица сознательно добавляли в список должников подписчиков, которые не называли себя, не проживали по этим адресам или не имели этого адреса вообще в коррупционных интересах, а также списали долги на основании того, что они не могут быть восстановлены», — сообщили в надзорном органе. По этим фактам Генпрокуратура начала 4 досудебных производства по статье «Коррупция» и ведёт по ним расследование. Четыре распредкомпании работают в разных областях: ОАО «Северэлектро» — обслуживает Таласскую, Чуйскую области и город Бишкек.

ОАО «Востокэлектро» — обеспечивает светом Иссык-Кульскую и Нарынскую области;

ОАО «Ошэлектро» — Баткенская, Ошская области и город Ош;

ОАО «Жалалабатэлектро» — только Джалал-Абадская область. Поручение президента 26 ноября на заседании Совбеза президент Садыр Жапаров поручил Генпрокурору Курманкулу Зулушеву проверить энергосектор. Он тогда сказал, что в энергетике много фактов списания миллионных долгов. «Имеется много фактов списания электричества на недостроенные дома. На этих участках только фундаменты, а по документам как будто там живут люди. Под предлогом, что несуществующие жильцы этих домов якобы не погасили долги, списывали крупные задолженности на миллионы сомов. Так закрывали потери электроэнергии», — заявил тогда Жапаров. Президент дал генпрокурору два месяца на то, чтобы поставить «все на места». «На это одного районного прокурора будет достаточно. Дайте каждому району отдельное задание», — добавил он.

