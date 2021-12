ГКНБ начало досудебное производство в отношении кандидата в депутаты парламента по Ысык-Атинскому округу №30 Акбокона Таштанбекова. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». По данным Госкомитета, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова. На нём кандидат, по версии ГКНБ, «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни». В ведомстве добавили, что видео «вызвало отрицательную реакцию в обществе». «С учетом наличия в действиях Акбокона Таштанбекова признаков состава преступления, предусмотренного статьей “Возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды”, 4 декабря 2021 было возбуждено соответствующее уголовное дело», — сообщили в ГКНБ. В Госкомитете добавили, что 6 декабря обратились в ЦИК с ходатайством о даче согласия на привлечение кандидата Акбокона Таштанбекова к уголовной ответственности. «По результатам рассмотрения отмеченного ходатайства следствием будет принято соответствующее процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям Таштанбекова», — отметили в ГКНБ. Акбокон Таштанбеков — лидер «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Оно считается одним из старейших политобъединений страны. На этих парламентских выборах Таштанбеков был кандидатом по одномандатному Ысык-Атинскому округу. По предварительным данным ЦИК, он лидирует в этом округе набрав 15,9% голосов избирателей. Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. Официальные итоги выборов ЦИК должна подвести до 18 декабря.

