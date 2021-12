Государственная налоговая служба начала публиковать декларации о доходах и имуществе госслужащих за 2019 и 2020 год. Согласно декларации Артёма Новикова, он в прошлом году заработал 952 тысячи 111 сомов. При этом его расходы не указаны. Новикова 14 октября 2020 года назначили первым вице-премьер-министром страны. Позже, в ноябре, когда Садыр Жапаров, который был тогда премьер-министром, приостановил свои полномочия. В результате и.о. премьера стал Артём Новиков. Также согласно декларации, Новиков владеет мебелью и бытовой техникой на 600 тысяч сомов. Кроме того, у него компьютерная техника на 95 тысяч сомов и денежные сбережения на сумму более 1,7 млн сомов. Также у Новикова есть другое движимое имущество на сумму в 80 тысяч сомов. На ближайшего его родственника зарегистрирована машина марки «Тойота Приус» стоимостью в 326 тысяч сомов. Сейчас Артём Новиков является председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития. Туда его назначили в мае этого года.

