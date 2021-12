Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала декларации о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих и их родственников. Отчет по своему имуществу сдал Талант Мамытов, который в 2019 году работал депутатом Жогорку Кенеша, а в 2020 году стал спикером парламента и даже немного побыл и.о. президента. Мамытов указал, что за 2019 год заработал 746 тысяч 580 сомов, а за 2020 — 703 тысяч 355 сомов. Его доход за два года, в общей сложности, составляет 1 млн 449 тысяч 936 сомов. В 2019 году у него было движимое имущество — крупный рогатый скот (КРС) на сумму 450 тысяч сомов, мелкий рогатый скот (МРС) на сумму 200 тысяч сомов и лошади на сумму 550 тысяч сомов. За данный год он истратил 550 тысяч сомов. Мамытов также указал имущество и доходы своих близких родственников. Так, родственники депутата смогли заработать в 2019 году больше денег, чем он — 1 млн 932 тыс, а потратили они 2 млн 173 тыс 500 сомов. Также в их владении есть автомобили, фургоны, пикапы на базе легковых автомобилей и «Ниссан Примера» . В 2020 году Талант Мамытов, будучи в должности спикера, смог заработать 703 тысяч 355 сомов, а потратил 550 тысяч сомов. За данный год он задекларировал крупный рогатый скот на сумму 550 тысяч сомов, баранов — на 400 тысяч сомов и лошадей — на 700 тысяч сомов. Между тем, данных об имуществе родственников Таланта Мамытова за 2020 год нет. Кто такой Талант Мамытов? Талант Мамытов в 2010 году был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва от политической партии «Ата-Журт». Соратник президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Все проходили по делу о попытке захвата власти в 2012 году, их оправдали в 2020 году. В 2015 году был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызстана VI созыва от политической партии «Республика-Ата Журт». 4 ноября 2020 года его избрали спикером парламента. С 14 ноября 2020 года по 28 января 2021 года стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана, после того, как исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подал в отставку с намерением принять участие в президентских выборах. 28 октября временно приостановил полномочия председателя парламента в связи с участием на выборах в парламент, которые состоялись 28 ноября.

