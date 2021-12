Пресс-служба президента 6 декабря сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ о снижении тарифов на электроэнергию для малообеспеченных семей Кыргызстана с 1 января 2022 года. Так согласно указу Жапарова, кабинет министров определит с 1 января 2022 года тариф на электроэнергию для нуждающихся семей, имеющих детей до 16 лет, получающих пособие «уй-булого комок», в размере 50 тыйынов за 1 кВтч при потреблении до 700 кВтч в месяц. Жапаров подписал указ после того как 26 ноября на заседании Совета безопасности пообещал с 2022 года снизить тарифы на электроэнергию для малообеспеченных семей. «У вас есть месяц, чтобы все данные проверить. В декабре со 110 518 семей берите по нынешнему тарифу, а с 1 января — по сниженному. Мы спросим с вас через месяц», — сказал тогда Жапаров. Позже в минэнерго сообщили, что льготный тариф для малообеспеченных семей будет действовать, если они не будут превышать лимит потребления 700 кВтч. Проблема кризиса электроэнергии и повышения тарифов обсуждается в обществе уже более полугода. Власти страны уже повысили тарифы для промышленных и коммерческих объектов — они начали действовать с 15 октября. Однако уже со следующего отопительного периода тарифы для обычных потребителей тоже будут расти: на 10% в год.

