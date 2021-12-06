Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Об этом говорится на официальном сайте политической партии.

Сергей Миронов. Фото из официальной страницы Сергея Миронова Вконтакте.

По словам лидера политорганизации, это нужно для того, чтобы защитить российских работников от демпинга на рынке труда и снизить вероятность завоза новых штаммов коронавируса. Он также считает, что трудовая миграция стала «дестабилизирующим криминогенным фактором», а дешевый труд «тормозит развитие экономики» и ее нужно защищать.

«Дешёвый труд развращает бизнес, позволяет сэкономить на повышении зарплат, переобучении работников и обновлении техники. Московские власти правильно сформулировали эту проблему: на стройке должны работать в два-три раза меньше человек, они должны строить в два-три раза быстрее и получать в три раза больше», — считает он.

Миронов полагает, что этот подход надо распространить на другие регионы и отрасли экономики, а миграционную политику — ужесточить.

Где-то мы уже это слышали или заявление мэра Москвы

Впрочем, в России периодически звучат разные предложения насчет мигрантов. Ранее, например, мэр Москвы Сергей Собянин 17 ноября высказался о количестве мигрантов, работающих на стройках столицы России. Об этом сообщило агентство городской информации.

Во время осмотра одного из новых домов в московском районе в разговоре с гендиректором фирмы-подрядчика Алексеем Добашиным, мэр сказал, чтобы компания меньше привлекала мигрантов в строительстве домов.

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — сказал тогда мэр Москвы.

Добашин сообщил, что за последний год количество строителей мигрантов, работающих на объектах компании, сократилось на 15%. Он добавил, что строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей.

А в октябре стало известно, что Россия хочет проверять квалификацию строителей-мигрантов из Кыргызстана перед въездом в страну.

Тогда президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сказал, что проверку квалификации в первую очередь начнут среди мигрантов из Узбекистана. Далее, до конца 2021 года, её введут и среди таджикских и белорусских мигрантов.

По словам Глушкова, такое решение было принято из-за того, что 80% строительных мигрантов в России приходится именно на граждан этих трёх стран.

Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов с начала пандемии коронавируса, когда многие трудовые мигранты начали возвращаться к себе на Родину. Глава ФСИН предложил заменить их заключенными, которым необходимо социализироваться. Его поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко.

Однако глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение директора ФСИН. Он заявил, что трудовые мигранты квалифицированы, а заключенных некому учить той или иной работе.