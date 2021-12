Государственная налоговая служба начала публиковать декларации о доходах и имуществе госслужащих за 2019 и 2020 год. Согласно декларации Садыра Жапарова, за три месяца 2020 года он заработал 247 тысяч 953 сома. При этом его расходы не указаны. Жапаров стал и.о. премьер-министра 10 октября 2020 года. До этого он находился в колонии, но в ночь с 5 на 6 октября, после акций протестов и благодаря сторонникам, вышел на свободу. 14 октября он стал премьер-министром. На следующий день, после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова, Жапаров стал и.о. главы государства. Однако, чтобы участвовать в президентских выборах, 14 ноября ему пришлось сложить полномочия и.о. президента и приостановить полномочия премьер-министра. 21 января, после победы на президентских выборах, Жапаров сложил полномочия премьер-министра. Однако неизвестно сколько именно получают премьер-министр, члены кабмина и президент Кыргызстана. Это является «информацией для служебного пользования». В декларации Жапарова также указано, что у него имеются земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 6 гектаров. У его ближайших родственников есть два дома площадью 50,7 кв.м и 389 кв.м, а также гараж в 17,2 кв.м. Один из домов — площадью в 389 кв.м Садыр Жапаров передал Госипотечной компании в сентябре этого года. Сейчас его выставили на аукцион. В Госипотечной компании сообщили, что средства от продажи дома пойдут на выкуп готового жилья, которое будут предоставлять участникам программы «Мой дом 2021-2026» по механизму «аренда с последующим выкупом». Выставленный на аукцион особняк Садыра Жапарова. Фото: Пресс-служба администрации президента. Также на его родственников зарегистрирован общественный фонд «Умут булагы», директоркой которой является жена Жапарова — Айгуль.

