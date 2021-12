Фото: Айдай Токоева / Клооп Пресс-служба президента сообщила, что 6 декабря Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью». Указ, подписанный Жапаровым, освобождает фермеров от уплаты земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодьями на 2022-2025 годы. «При этом потери местного бюджета в связи с отменой данного налога также будут компенсированы», — добавили в администрации президента. Согласно документу, кабинету министров поручено разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты налога с компенсацией потерь местного бюджета согласно указу Жапарова. На своей странице в фейсбук Жапаров также прокомментировал указ и добавил, что освобождение фермеров от налогов — это первый шаг. В 2022 году, по словам президента, государство будет предоставлять фермерам кредиты под 6% годовых. «Конечно, за один год мы не сможем обеспечить всех фермеров. Но в перспективе, даст Бог, согласно нашим расчетам, мы сможем обеспечить всех вас в ближайшие 3-4 года. Наша главная цель – это создать для вас благоприятные условия и обеспечить страну продовольствием», — написал Жапаров. Глава страны отметил, что местные власти, айыл окмоту, акимы и представители президента в регионах будут лично нести ответственность за орошаемость земли и поручил им сотрудничать с «Айыл Банком» и «РСК Банком». «Какая может быть продовольственная безопасность, если мы не возделываем земли? Сейчас мы импортируем большую часть продуктов питания. Тогда как напротив, мы должны экспортировать. Для того, чтобы вы могли экспортировать, государство приложит все усилия и будет оказывать всяческую поддержку. В свою очередь, и вы должны целенаправленно и эффективно использовать кредиты и помогать государству», — считает президент. Кроме этого, отметил Жапаров, государство освобождает от уплаты всех видов налогов предпринимательской деятельности с годовым оборотом до 8 млн сомов. Исключением остаются только отчисления в Социальный фонд. «Налоги взимаются только в том случае, если годовой оборот превышает 8 млн сомов. Это позволит обеспечить материальную поддержку и создаст благоприятные условия со стороны государства для малого бизнеса», — сообщил он.

