Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала декларации о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих и их родственников. Согласно отчету, который сдал экс-спикер парламента Дастан Джумабеков, он заработал за 2019-2020 годы 1 807 537 сомов. В 2019 году у Джумабекова доходов было на сумму в 971 760 сомов и никаких расходов, если судить по декларации. Кроме того, в доверительном управлении была сельхозкомпания «Артисбек ата балдары» — отчество у Джумабекова как раз Артисбекович. Среди его имущества числились: Квартира в 59,50 метров в квадрате;

Фото, видео, аудио техника;

Крупно-рогатый скот;

Мелко-рогатый скот;

Лошади. Крупно-рогатого скота у Джумабекова, на то время спикера парламента, было на сумму в 1 445 000 сомов. Мелкого рогатого скота на сумму в 750 000 сомов, а лошадей — на сумму в 855 000 сомов. Имущество близких родственников указано не было. За 2020 год Джумабеков, который уже был просто депутатом, заработал меньше — 835 777 сомов. За ним числилась все та же квартира и управление сельхоз компанией, фото, аудио и видео техника. Количество скота изменилось: сумма крупного рогатого скота достигла 1 878 500 сомов, мелкого — 975 000 сомов, а лошадей — 1 111 500 сомов. Имущество родственников указано не было. Дастан Джумабеков был депутатом пятого и шестого созывов парламента. Сначала представлял партию нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева «Ата Журт», потом «Кыргызстан». В выборах в парламент 2021 года участвовал как одномандатник и набрал наибольшее количество голосов в своем округе — вероятно, он окажется в составе и седьмого созыва парламента. Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне». Потом мемом стала его фраза о том, что депутаты не кукурузу охраняют. Следующую шутку про себя Джумабеков озвучил, пошутив в парламенте над представителем Госкомитета по делам обороны, который отвечал на вопросы Дастана Бекешева. Джумабеков предложил, чтобы упоминая имя «Дастан» на заседании, представитель госкомитета уточнял, что имеет в виду — завод, Бекешева или Джумабекова. Так за депутатом закрепилось прозвище «Дастан не завод».

