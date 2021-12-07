Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала декларации о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих и их родственников.

Согласно отчету, который сдал экс-спикер парламента Дастан Джумабеков, он заработал за 2019-2020 годы 1 807 537 сомов.

В 2019 году у Джумабекова доходов было на сумму в 971 760 сомов и никаких расходов, если судить по декларации. Кроме того, в доверительном управлении была сельхозкомпания «Артисбек ата балдары» — отчество у Джумабекова как раз Артисбекович.

Среди его имущества числились:

  • Квартира в 59,50 метров в квадрате;
  • Фото, видео, аудио техника;
  • Крупно-рогатый скот;
  • Мелко-рогатый скот;
  • Лошади.

Крупно-рогатого скота у Джумабекова, на то время спикера парламента, было на сумму в 1 445 000 сомов. Мелкого рогатого скота на сумму в 750 000 сомов, а лошадей — на сумму в 855 000 сомов.

Имущество близких родственников указано не было.

За 2020 год Джумабеков, который уже был просто депутатом, заработал меньше — 835 777 сомов. За ним числилась все та же квартира и управление сельхоз компанией, фото, аудио и видео техника.

Количество скота изменилось: сумма крупного рогатого скота достигла 1 878 500 сомов, мелкого — 975 000 сомов, а лошадей — 1 111 500 сомов. Имущество родственников указано не было.

Дастан Джумабеков был депутатом пятого и шестого созывов парламента. Сначала представлял партию нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева «Ата Журт», потом «Кыргызстан». В выборах в парламент 2021 года участвовал как одномандатник и набрал наибольшее количество голосов в своем округе — вероятно, он окажется в составе и седьмого созыва парламента.

Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне». Потом мемом стала его фраза о том, что депутаты не кукурузу охраняют. Следующую шутку про себя Джумабеков озвучил, пошутив в парламенте над представителем Госкомитета по делам обороны, который отвечал на вопросы Дастана Бекешева. Джумабеков предложил, чтобы упоминая имя «Дастан» на заседании, представитель госкомитета уточнял, что имеет в виду — завод, Бекешева или Джумабекова. Так за депутатом закрепилось прозвище «Дастан не завод».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА