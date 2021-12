Генпрокурор Курманкул Зулушев в 2020 году заработал 750 тысяч сомов. Такую сумму он указал в своей налоговой декларации. Но в 2019 году, будучи депутатом Жогорку Кенеша, Зулушев получил доход 3,2 млн сомов. Курманкул Зулушев. Дома у самого Зулушева нет. Однако он владеет внушительным движимым имуществом. Зулушев, как истинный аристократ, владеет чистокровными лошадьми. Их стоимость — 1,6 млн сомов. У генпрокурора еще есть обычные лошади и крупный рогатый скот Их он оценил в 950 тысяч сомов. Также Зулушев владеет автомобилем «Тойота», стоимостью 1 млн сомов. Согласно декларации 2020 года, у генпрокурора нет своего дома. Однако у его близких родственников их целых два. Площадь одного из них — 119 кв.метра, а второго — 213 кв.метров. Также семья Зулушева владеет сельскохозяйственным участком 8,1 га. Второй жилой дом был приобретен в 2020 году — в предыдущей декларации он не указан. Но самое интересное еще впереди. Родственники генпрокурора в 2020 году заработали 250 тысяч сомов, но потратили 4,9 млн сомов. Кто такой Зулушев? С 2000 года он работал на разных должностях в органах прокуратуры, а затем стал судьей. С 2007 занимал должность судьи Сокулукского района Чуйской области, в 2013 году был избран заместителем председателя Бишкекского городского суда. В том же году Зулушев вел дело Камчыбека Ташиева, которого обвиняли в попытке захвата власти. Бывший президент Алмазбек Атамбаев освободил его и судью Медербека Сатиева от должности за нарушение закона при рассмотрении дела. Тогда Зулушев и Сатиев состояли в коллегии судей, которые вынесли оправдательный приговор трем депутатам парламента от фракции «Ата-Журт» – Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Их обвиняли в насильственном захвате власти — Ташиев попытался перелезть через забор Белого дома во время митинга по золоторудному месторождению «Кумтор». В 2015 году он участвовал в выборах от «Республики — Ата-Журт», но не принес голосов для партии. Зулушев дошел до Верховного суда и отстоял свое право быть депутатом. Как депутат он запомнился своей инициативой по проведению референдума о том, какая в стране должна быть форма правления. Выбор он предложил сделать между парламентской и президентской формой правления. Он обосновал свою инициативу тем, что во всех редакциях Конституции Кыргызстана уже были прописаны готовые формы правления. В итоге граждане не голосовали за форму правления отдельно, а голосовали за основной закон страны. Согласно его законопроекту, референдум планировался 4 октября – в день выборов в парламент страны. После того, как законопроект раскритиковали, Зулушев заявил, что выдвинул его по своей инициативе и «не исполняет указ властей». В 2018 году он вместе с Исхаком Масалиевым выступил инициатором законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов — депутаты считали, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны. Этот законопроект и стал основой для снятия неприкосновенности с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вскоре его лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента.

