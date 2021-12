Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 7 декабря сообщила, что в Бишкеке задержали чиновника столичной мэрии по факту получения взятки. Задержанный. Фото: ГКНБ По данным ГКНБ, задержанный — заместитель начальника Управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека — получил взятку в размере $45 тысяч. Это было не сейчас, а в то время, когда он был на посту и. о. заместителя главы Министерства транспорта. Чиновника задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. В ГКНБ не сообщили имени и фамилии задержанного. Однако, исходя из указанных пресс-центром ведомства инициалов У. У. К., им мог оказаться Уезбаев Улан, который занимал должность замглавы УКС мэрии Бишкека.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!