Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 7 декабря сообщила, что в Бишкеке задержали чиновника столичной мэрии по факту получения взятки.

Задержанный. Фото: ГКНБ

По данным ГКНБ, задержанный — заместитель начальника Управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека — получил взятку в размере $45 тысяч. Это было не сейчас, а в то время, когда он был на посту и. о. заместителя главы Министерства транспорта. Чиновника задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ не сообщили имени и фамилии задержанного. Однако, исходя из указанных пресс-центром ведомства инициалов У. У. К., им мог оказаться Уезбаев Улан, который занимал должность замглавы УКС мэрии Бишкека.