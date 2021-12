В пресс-центре ГКНБ сообщили, что кандидата в депутаты парламента по Ысык-Атинскому округу №30 Акбокона Таштанбекова водворили в СИЗО ГКНБ на период следствия. Его подозревают в возбуждении межнациональной и межрегиональной розни. В рамках этого дела 6 декабря спецслужба обратилась в ЦИК с просьбой дать согласия привлечь Таштанбекова к уголовной ответственности. Центризбирком удовлетворил ходатайство ГКНБ. При этом, глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что это решение не повлияет на статус кандидата и несогласные стороны могут обратиться в суд. «В этот же день Таштанбеков был привлечен в качестве обвиняемого, а Первомайским райсудом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия. Ведется следствие», — сообщили в Госкомитете. По словам адвокатессы кандидата Жылдыз Касаналиевой, её подзащитный находился в ГКНБ с 8 утра 6 декабря, и к нему не пускали адвокатов. Задержание Таштанбекова Ранее ГКНБ начал в отношении кандидата досудебное производство по статье «Возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». По данным Госкомитета, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова. На нём кандидат, по версии ГКНБ, «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни». Однако адвокатесса Таштанбекова считает, что кандидата пытаются «убрать с пути». «Причиной задержания называют видео нашего кандидата, в котором он якобы возбуждает межнациональную вражду. Но это видео распространял не Таштанбеков. Его оппоненты нашли видео 3-летней давности и распространяют его в Интернете. Силами ГКНБ пытаются убрать с пути кандидата, набравшего наибольшее количество голосов и провести в парламент следующего кандидата», — заявила Касаналиева в интервью «Азаттыку». Кто был соперником Таштанбекова? На этих парламентских выборах Таштанбеков был кандидатом по одномандатному Ысык-Атинскому округу. По предварительным данным ЦИК, он лидирует в этом округе набрав 15,9% голосов избирателей. Вторым идёт Джанат Эдигеев, набрав 15,02% голосов. Он проректор по качеству образования и трудовой дисциплины «Азиатского медицинского института имени Саткынбая Тентишева», учредителем которого является полпред президента в Чуйской области Эркин Тентишев. Джанат Эдигеев. Фото: AKIpress Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. Официальные итоги выборов ЦИК должна подвести до 18 декабря.

